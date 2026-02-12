¿Fue ella? Courtney Love sube una publicación que inquieta a sus seguidores horas después de que se retomara el caso de la muerte de Kurt Cobain

En las últimas horas ha resurgido una de las teorías más sonadas dentro de la cultura que señala que el mítico músico de los 90’s y líder de Nirvana, Kurt Cobain no se habría suicidado , que en realidad fue víctima de un ataque y poco a poco la investigación ha tomado nuevas rutas de “la versión oficial” de hace más de 31 años.

De acuerdo con el medio “Daily Mail”, se habría iniciado una nueva investigación forense privada luego de que se llegara a la conclusión de que las evidencias recabadas no eran lo suficientemente consistentes como para mantener la versión de que Kurt Cobain se había quitado la vida aquel 05 de abril de 1994, siendo que su esposa Courtney Love, una de las personas señaladas dentro de los responsables, y aunque esto es un rumor nada más, recientemente la música subió fotografías a su Instagram que alertaron por su comportamiento.

¿Qué se sabe de Courtney Love tras la nueva investigación de la muerte de Kurt Cobain?

No habían pasado ni 24 horas de que se diera a conocer que la investigación se había retomado cuando Courtney posteó dos fotografías un tanto perturbadoras en su cuenta de Instagram donde porta una blusa con la siguiente frase escrita:

“I hate cocaine, do you have a line?”

En seguida las redes comenzaron a especular sobre el estado de la cantante y comenzaron a relacionarla con el posible asesinato de Kurt, reavivando una de las teorías que han girado entorno del trágico final de uno de los artistas más influyentes de toda la historia del rock.

¿Qué se sabe sobre el caso de Kurt Cobain?

Recientemente, un grupo de especialistas liderado por Brian Burnett y Michelle Wilkins retomaron el caso, para terminar llegando a la conclusión de que la muerte de Kurt había sido un homicidio, ya que la relación con la versión conocida tenía varias inconsistencias, incluso la autopsia.

La nueva información conseguida habría demostrado que Cobain fue atacado por uno o más agresores que lo obligaron a tomar una sobredosis de heroína para quedar vulnerable antes de recibir un disparo en la cabeza pata finalmente colocar el arma en sus brazos y dejara una nota de suicidio falsificada.

¿Cuál fue la relación de Kurt Cobain y Courtney Love?

Esta pareja fue una de las más mediáticas de la década de los 90’s, pues se sabe que estuvieron juntos de desde 1990 hasta 1994, tras la muerte de Kurt a los 27 años de edad, en lo cuál fue un romance tóxico, apasionado y marcado por el uso de sustancias ilícitas.

Fue en 1992 cuando se casaron en Hawái y como parte de esta unión concibieron a Frances Bean Cobain, quien hoy en día está casada con Riley Hawk, el hijo de Tony Hawk, con quien tiene un hijo Ronin Walker Cobain Hawk.