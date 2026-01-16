Concierto de Luis Ángel “El Flaco” en la Arena CDMX: Posible setlist, horario y cómo llegar
Luis Ángel “El Flaco” y sus amigos llegarán a la Arena CDMX para ofrecer uno de los conciertos más grandes del regional mexicano.
Este sábado 17 de enero será el tan esperado concierto de Luis Ángel “El Flaco” en la Arena CDMX, siendo una de las fechas más esperadas del cantante como parte de su gira "El Flaco y Sus Amigos", pues cuenta con una gran base de seguidores en la capital del país.
El cantautor se ha posicionado en los últimos años como uno de los más populares del regional mexicano y no es para menos, pues su trabajo dentro de la música ha sido una constante de éxitos desde su etapa con la agrupación Los Recoditos, siendo un referente moderno.
¿Qué invitados y sorpresas tendrá Luis Ángel “El Flaco” en su concierto en la Arena CDMX?
Es importante destacar que la gira con la que pisará la Arena CDMX como solista por primera vez se llama "El Flaco y Sus Amigos", por lo que los invitados con los que ha lanzado grandes éxitos son una parte importante del show, donde el primer confirmado es Saúl “El Jaguar”.
Si bien, aún no hay nada confirmado 100%, algunos de sus fans esperan la presencia de artistas como Jorge Medina y Cosi Cuen o Luis Antonio “El Mimoso” y en una de esas hasta Eduin Caz de Grupo Firme con quien tiene la canción “Hasta la Miel Amarga”.
Posible setlist: ¿Qué canciones cantará Luis Ángel “El Flaco”?
Este tipo de conciertos suelen ser toda una fiesta, por lo que lo más probable es que suene una gran cantidad de canciones, donde podríamos escuchar:
- Hasta la Miel Amarga
- Y Si Se Quiere Ir
- El que te amó
- Deja
- Te Equivocaste
- El Que Te Amó
- La ley de la Vida
- Borrón y Cuenta Nueva
- Cómo Pudiste
- Dos Botellas de Mezcal
- No Llega el Olvido
- Número Equivocado
- Acábame de Matar
- Qué se Siente
- Te lo Debo a Ti
- Cómo Pudiste
- Se Solicita
- El Tiempo Que Quede
¿Cómo llegar a la Arena CDMX?
La Arena Ciudad de México se encuentra al poniente de la capital, en la alcaldía Azcapotzalco sobre la Avenida de las Granjas #800, en la Colonia Santa Bárbara y aunque suena un lugar muy retirado para muchos, hay diferentes maneras muy sencillas de llegar.
- Llegar en Metro: La estación más cercana es Metro Ferrería de la Línea 6 (color rojo), la cuál va de Martín Carrera a El Rosario, esta estación se encuentra a menos de 10 minutos caminando.
- Llegar en Metrobus: La estación más cercana es Tecnoparque, de la Línea 6 (color rosa), misma que va de El Rosario a Villa de Aragón. Este transporte se encuentra a 5 minutos caminando aproximadamente.
- Llegar en Tren Suburbano: Este transporte que recorre de Buenavista a Cuautitlán podría servirte si bajas en la Estación Fortuna, la cuál se encuentra a poco más de un kilómetro.