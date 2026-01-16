Concierto de Luis Ángel “El Flaco” en la Arena CDMX: Posible setlist, horario y cómo llegar

Este sábado 17 de enero será el tan esperado concierto de Luis Ángel “El Flaco” en la Arena CDMX, siendo una de las fechas más esperadas del cantante como parte de su gira "El Flaco y Sus Amigos", pues cuenta con una gran base de seguidores en la capital del país.

El cantautor se ha posicionado en los últimos años como uno de los más populares del regional mexicano y no es para menos, pues su trabajo dentro de la música ha sido una constante de éxitos desde su etapa con la agrupación Los Recoditos, siendo un referente moderno.

¿Qué invitados y sorpresas tendrá Luis Ángel “El Flaco” en su concierto en la Arena CDMX?

Es importante destacar que la gira con la que pisará la Arena CDMX como solista por primera vez se llama "El Flaco y Sus Amigos", por lo que los invitados con los que ha lanzado grandes éxitos son una parte importante del show, donde el primer confirmado es Saúl “El Jaguar”.

Si bien, aún no hay nada confirmado 100%, algunos de sus fans esperan la presencia de artistas como Jorge Medina y Cosi Cuen o Luis Antonio “El Mimoso” y en una de esas hasta Eduin Caz de Grupo Firme con quien tiene la canción “Hasta la Miel Amarga”.

Posible setlist: ¿Qué canciones cantará Luis Ángel “El Flaco”?

Este tipo de conciertos suelen ser toda una fiesta, por lo que lo más probable es que suene una gran cantidad de canciones, donde podríamos escuchar:



Hasta la Miel Amarga

Y Si Se Quiere Ir

El que te amó

Deja

Te Equivocaste

La ley de la Vida

Borrón y Cuenta Nueva

Cómo Pudiste

Dos Botellas de Mezcal

No Llega el Olvido

Número Equivocado

Acábame de Matar

Qué se Siente

Te lo Debo a Ti

Se Solicita

El Tiempo Que Quede

¿Cómo llegar a la Arena CDMX?

La Arena Ciudad de México se encuentra al poniente de la capital, en la alcaldía Azcapotzalco sobre la Avenida de las Granjas #800, en la Colonia Santa Bárbara y aunque suena un lugar muy retirado para muchos, hay diferentes maneras muy sencillas de llegar.

