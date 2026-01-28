¿Se separan los Arctic Monkeys? El baterista Matt Helders rompe el silencio y el panorama no es muy alentador

Hace unos días se estrenó la nueva canción de los Arctic Monkeys “Opening Night”, la cuál significó su regreso al estudio después de más de tres años, dejando ver la posibilidad de una nueva era musical dentro de los rumores de una posible separación.

Si bien, es importante señalar que esta última canción estrenada se trata de una idea descartada de uno de sus últimos discos y que fue lanzada como parte de un proyecto de beneficencia, esta podría reanimar a la banda de Sheffield, así lo dejó ver el veterinaria Matt Helders.

¿Arctic Monkeys lanzará nueva música?

En las últimas horas ha salido a la luz una entrevista del baterista para el medio BBC 1, donde este comentó que en realidad los Arctic Monkeys no tienen planeado trabajar en música nueva aunque millones de fans habían estado a la expectativa tras el estreno de su nuevo single.

Por otro lado, el músico señaló que “Opening Night” les sirvió para que la banda se diera cuenta de que tocar y grabar algo juntos es aún posible aunque ya hayan pasado varios años desde la última vez que estuvieron juntos en el estudio.

"Fue una oportunidad para nosotros de hacer una nueva canción y volver a reunirnos por primera vez en un par de años y ver si todavía podíamos hacerlo".

¿Arctic Monkeys se separan?

En los primeros días de este 2026 comenzó a circular el rumor de que la banda conformada por Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O'Malley estaría por separarse luego de que los integrantes tuvieran diferencias creativas y debido a su poca o nula actividad juntos.

Esto habría sido filtrado por un presunto insider en Reddit, quien aseguró que la banda se encontraba trabajando en una canción especial para un álbum benéfico. Tal canción sería una pieza sin terminar, perteneciente a la era de ‘AM’, siendo que después de esta participación, tomarían caminos separados, lo que se ha cumplido (o al menos lo del tema a una causa benéfica).

“¿Recuerdan “The Help Álbum”, el álbum benéfico de 1995? Este año habrá una continuación. Los Arctic Monkeys participarán con una nueva canción (una que se quedó sin finalizar en la grabación de AM). Después de eso, se acabó”, y aunque de momento la banda no ha confirmado nada, las últimas palabras de Matt no lucen muy alentadoras para los fans.