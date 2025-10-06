Así fue el regreso de Tito Fuentes de Molotov a los escenarios tras compartir detalles de sus operaciones y su delicado estado de salud

En los últimos meses mucho se ha hablado sobre el estado de salud de Ismael Fuentes de Garay, mejor conocido como “Tito Fuentes”, músico de la banda Molotov, con quien se ha hecho un nombre dentro de la escena del rock mexicano.

Luego de que se revelara que Tito pasó por 12 operaciones y que incluso estuvo en coma por varios días, debido a las afectaciones de salud debido a una vida llena de excesos, este fin de semana se le vio en los escenarios del mítico Tianguis Cultural del Chopo.

¿Cómo fue el regreso de Tito Fuentes a los escenarios?

El pasado sábado, durante el 45 aniversario del Tianguis Cultural del Chopo, el guitarrista y vocalista de Molotov fue el invitado especial de la banda llamada Trolebús, una de las bandas que marcaron el rock mexicano en la década de los 80’s.

Apoyado de su guitarra eléctrica fue como Tito Fuentes acompañó a Trolebús, con quienes hizo vibrar su guitarra y dio una gran sorpresa luciendo su aspecto de rockstar que toda su vida le ha caracterizado, dejando en claro que su recuperación va por buen paso y que aquellas marcas de sus operaciones ya no son visibles.

Así durante una parte de la presentación, Tito subió a echar “el palomazo”, en lo que los asistentes describieron un gran momento, pues luego de que el músico revelara las afectaciones por las que pasaba, miles de fans habían mostrado su preocupación.

¿Qué le pasó a Tito Fuentes?

El músico recientemente explicó que tuvo graves problemas de salud debido al estilo de vida que había llevado durante gran parte de su vida, mismo que lo llevó a pasar por 12 operaciones y que incluso en la última estuvo cerca de perder la vida. Ha revelado que diversos temas le afectaron mental y psicológicamente, por lo cuál abusó de sustancias terminando por afectar su salud.

Hoy en día, el músico de 51 años ha compartido que ha mejorado sus hábitos y que ha priorizado el cuidado de su salud tanto física como mental.