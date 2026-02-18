Mon Laferte contacta a niña que fue estafada para llevarla a su concierto

Hace unas horas se hizo viral en redes el video de una niña fanática de Mon Laferte quien fue subida a redes sociales cantando para varias personas la canción titulada “Amor Completo” del disco ‘Mon Laferte Vol. 1’, el trabajo que le dio fama internacional a la cantante chilena, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que se compartió y la respuesta de la artista.

De acuerdo con el usuario de X “@LuisQuilod61560”, él y su hija no lograron alcanzar boletos para el concierto de Mon Laferte en el Movistar Arena de Santiago de Chile, por lo que trataron de comprar reventas y tristemente fueron estafados, por lo que pedía ayuda para que su hija pudiera ir y poco tardó Mon para responder en ayuda de esta niña.

¿Qué se sabe sobre el video viral de la fanática de Mon Laferte?

Aunque pareciera que la pequeña no pasa de los 15 años, su presencia en el escenario fue muy bien aplaudida por usuarios en redes, siendo que presentarse en vivo es algo muy complicado y más tomando en cuenta su edad.

Además del video, se acompaña la siguiente cita:

“Les cuento nuestra historia junto ah mi hija estábamos juntando las luquitas para el concierto en el movistar arena de Mon laferte en mayo y nos quedamos sin entradas, lamentablemente se nos ocurrió buscar por las redes sociales por páginas y cometimos el error de comprar y NOS ESTAFARON AYUDENOS AH COMPARTIR ESTE VIDEO AH VER SI ELLA LO PUEDE VER Y ASER ALGO POR NOSOTROS …”

Gracias a que este posteo llegó a las personas adecuadas, Mon Laferte dio con él, a lo que les respondió lo siguiente:

“Las quiero invitar! 🥹 alguien me ayuda a conseguir sus redes o teléfono o algo?”; por lo que todo apunta a que la niña podrá disfrutar de la próxima presentación de Mon en Santiago de Chile como parte de su gira Femme Fatale Tour.

Las quiero invitar! 🥹 alguien me ayuda a conseguir sus redes o teléfono o algo? https://t.co/otTrHFRCBS — Mon Laferte (@monlaferte) February 17, 2026

¿Por qué es tan seguida Mon Laferte?

No es sorpresa que Mon Laferte sea hoy por hoy una de las artistas más seguidas y queridas de Latinoamérica, pues aunque es originaria de Chile, México ha sido como su hogar por más de una década y con el paso del tiempo y su trabajo en el estudio y presentaciones en vivo, ha logrado conectar de gran manera con sus canciones y su visión del arte.

Con este tour en puerta Mon también estará presentándose en la Ciudad de México este 29 y 30 de mayo en el Palacio de los Deportes, en lo que será uno de los mejores fines de semana del año.