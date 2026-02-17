AL MOMENTO: Muere genio de la música pop responsable de una gran cantidad de canciones #1 en la década de los 80’s, esto es lo que se sabe

Este martes se confirmó la muerte del aclamado músico y compositor estadounidense Billy Steinberg a los 74 años de edad, quien se ganó el cariño del público y el respeto de más artistas musicales gracias a sus grandes obras que marcaron a más de una generación, donde destacan una gran cantidad de canciones #1 en las listas de popularidad.

Su paso por la música fue un gran parteaguas en la década de los 80’s, siendo esta una de las más fructíferas para cualquier compositor de aquella época, donde trabajó junto a artistas de la talla de Madonna, Cyndi Lauper, Whitney Houston, lo que le valió en el 2011 ser inducido al Salón de la Fama de Compositores.

¿Cuáles fueron los mayores trabajos de Billy Steinberg?

Aunque su carrera dentro de la industria de la música comenzó cuando este tenía al menos 21 años de edad, siendo una de las grandes revelaciones de la música de la década de los 70’s, por lo que Billy Steinberg y su banda Billy Thermal consiguió firmar contratos con disqueras populares de aquella época.

Los grandes éxitos en ventas y la radio vendrían años después, cuando Linda Ronstadt grabó con él su aclamada canción “How Do I Make You?”, para su disco ‘Mad Love’ de 1980, el cuál alcanzó los tres primeros puestos de las listas y consiguió el reconocimiento de platino. Un año después trabajó junto a Pat Benatar en la canción “I'm Gonna Follow You” de su disco ‘Time, tema que se volvería el principal del material.

El que es recordado como su mayor hit fue la canción ‘Like a Virgin’ de Madonna de 1984, con quien alcanzó el éxito internacional y sirvió como eje del álbum, definiendo gran parte de lo que sería la era musical de la artista.

Billy Steinberg llegó a trabajar en grandes éxitos para Cyndi Lauper, Celine Dion, Tina Turner, The Pretenders, el dúo ruso t.A.T.u. con “All About Us”, e incluso con Demi Lovato en “Give Your Heart a Break”.

¿De qué murió Billy Steinberg?

Su familia compartió que el artista había luchado contra el cáncer, aunque esta mañana del 16 de febrero perdió la batalla tras varios meses, dejando un gran legado dentro del mundo de la música.