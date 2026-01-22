⁠Taylor Swift hace HISTORIA y será incluida al Salón de la Fama de Compositores este 2026

Este miércoles se ha hecho oficial uno de los anuncios más grandes dentro de la carrera artística de Taylor Swift , pues se comunicó que la estadounidense de 36 años será incluída en el Salón de la Fama de los compositores este 2026.

De acuerdo con la prestigiada organización, Swift entrará este año al Salón de la Fama de los Compositores (Songwriters Hall of Fame, SHOF), con lo que además estaría por hacer historia pues sería la compositora más joven en haber entrado a este exclusivo grupo, aunque en la rama masculina es Stevie Wonder quien ostenta el título al haber entrado a los 32 años.

¿Qué artistas serán incluidos al Salón de la Fama de los Compositores en 2026?

De acuerdo con la primera información recabada por la organización, entrarán muchos de nuestros artistas favoritos pues se incluirá en esta edición a Taylor Swift, Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher “Tricky” Stewart, Paul Stanley y Gene Simmons de la banda Kiss, Terry Britten & Graham Lyle y Walter Afanasieff, siendo una de las “clases” más llamativas de los últimos años.

A esto, el legendario músico y compositor Nile Rodgers declaró lo siguiente:

"La industria musical se basa en el increíble talento de los compositores que crean canciones inolvidables. Sin su arte, no habría música grabada, experiencias de concierto ni fans comprometidos. Todo se origina en la canción y su creador. Nos enorgullece nuestro compromiso continuo de reconocer a algunos de los compositores más significativos de la historia a nivel cultural. El cartel de este año no solo presenta canciones icónicas, sino que también celebra la unidad entre diversos géneros. Estos compositores han impactado profundamente la vida de miles de millones de oyentes en todo el mundo, y es un privilegio para nosotros honrar sus contribuciones”.

¿Cuándo será la ceremonia de inducción al Salón de la Fama de Compositores?

El evento está programado para el próximo jueves 11 de junio en la sede que ya es histórica de esta ceremonia, en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York, la cuál será totalmente privada.