My Chemical Romance en el Estadio GNP de la CDMX: Setlit, horarios, rutas, TODO lo que debes de saber sobre el concierto de hoy

Este fin de semana es uno de los más especiales en México y no es por el viernes 13 y el 14 de febrero… La emoción se debe al regreso de My Chemical Romance a nuestro país como parte de sus conciertos en el Estadio GNP tras varios años luego de su última presentación en tierras aztecas en el 2022 como parte del Corona Capital.

Esta será la quinta vez que la banda liderada por Gerard Way se presenta en México, pues la primera fue en el ya lejano 2005 cuando se presentaron en la que era conocida como la Carpa Neumática del Hipódromo de las Américas, aunque en esta ocasión llegarán como festejos del 20 aniversario de su icónico tercer disco de estudio “The Black Parade”, el cuál los puso en la mira global.

Además de esta gran celebración de My Chemical Romance, en su paso por México estarán acompañados por una de las bandas más queridas, pues los encargados de abrir la noche serán The Hives.

¿Cuál será el setlist de My Chemical Romance en el Estadio GNP?

De acuerdo a esta gira “Long Live Black Parade”, se sabe que la banda tocará de principio a fin el que es considerado como su mejor obra, el disco ‘The Black Parade” del año 2026, aunque la fiesta no termina aquí, pues una vez terminada esta puesta, seguirán más clásicos de la banda que han marcado nuestra vida, adolescencia y adultez.



"Over Fields" - The National Anthem Of Draag (intro)

The End.

Dead!

This Is How I Disappear

The Sharpest Lives

Welcome to the Black Parade

I Don't Love You

House of Wolves

Cancer

Mama

Sleep

Teenagers

Disenchanted

Famous Last Words

The End

Blood

Boy Division

It's Not a Fashion Statement, It's a Deatwish

Heaven Help Us

I'm Not Okay (I Promise)

SING

Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

You Know What They Do To Guys Like Us In Prison

Hang 'Em High

Helena

The Kids From Yesterday



¿Cuáles son los horarios del concierto de My Chemical Romance?

Como te compartimos anteriormente, esta gran noche dará inicio con el show de The Hives, quienes calentarán al público mexicano, por lo que los horarios son los siguientes:



Puertas - 5:00 pm

- 5:00 pm The Hives - 8:00 pm

- 8:00 pm My Chemical Romance - 9:00 pm

¿Cómo llegar al Estadio GNP donde estará My Chemical Romance?

El icónico venue conocido como Estadio GNP se encuentra ubicado sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco en la Alcaldía Iztacalco; una zona de la ciudad llega a ser bastante concurrida, sobre todo los fines de semana (aunque haya contingencia ambiental), por lo que te recomendaremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.

