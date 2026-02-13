Concierto de MCR en CDMX: objetos PERMITIDOS y PROHIBIDOS para el show de My Chemical Romance en el GNP; qué SÍ y qué NO puedes llevar

¡Es hoy, es hoy! Tras años de espera, My Chemical Romance regresa a México con dos shows en solitario en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, como parte de la gira Long Live The Black Parade (Larga Vida al Black Parade, en español). La cita es este viernes 13 y sábado 14 de febrero. Aquí te tenemos TODOS los detalles del show: objetos permitidos para el concierto - que sí y que no entra al venue - cómo llegar, horarios y más.

Objetos permitidos para el concierto de MCR en CDMX: qué sí y qué no puedes llevar al GNP Seguros

Como sucede en todo concierto, hay una lista de objetos permitidos y prohibidos para el show, por seguridad y mayor comodidad de los asistentes. Esto es lo que SÍ y NO puedes llevar al Estadio GNP Seguros para los conciertos de My Chemical Romance:

Objetos Permitidos

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Lentes de sol

Medicamentos con receta

Toallas y tampones (en piezas individuales y cerradas)

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Sombreros, gorras

Gel antibacterial, y bloqueadores (100 ml)

Banderas sin asta (máximo 1M de largo)

Objetos Prohibidos

Cámaras profesionales, drones y equipo profesional de grabación

Accesorios para cámaras (selfie stick, estuches, tripié, etc.)

Pilas (solo se admiten baterías externas para celulares)

Dispositivos electrónicos grandes

Artículos que obstruyan la vista

Cigarros, cajetillas, vapes, encendedores, drogas, sustancias ilegales

Alimentos, bebidas

Paraguas o sombrillas

Rayos láser

Medicamento sin receta

Armas

Aerosoles

Cadenas largas o joyería con picos

Si planeas llevar algún tipo de mochila al concierto, recuerda que estas no deben exceder de los 10x15x30 centímetros y, de preferencia, deben ser transparentes, de vinil o PVC. Las bolsas de mano y cangureras no deben exceder los 11x16 centímetros.

¿A qué hora canta My Chemical Romance? Estos son los horarios para los conciertos en México

La apertura de puertas es a las 5:00 p.m. Recordemos que My Chemical Romance no viene solo. La banda liderada por Gerard Way estará acompañada por The Hives, quienes abrirán el show a las 8:00 p.m. (por confirmar), mientras que los oriundos de Nueva Jersey se apoderarán del escenario a las 9:00 p.m.

¿Cómo llegar al Estadio GNP para el concierto de MCR?

El Estadio GNP Seguros está ubicado en Av. Viaducto Río Piedad y Río Churubusco s/n Col. Granjas México Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400. La forma más sencilla de llegar es en transporte público, específicamente, la línea 9 (café) del Metro. Las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva o Puebla. Si prefieres el metrobús, deberás tomar la línea 2 (morada), descender en Iztacalco o Goma y caminar cerca de 10 - 15 minutos al Estadio. Si vas en auto, las puertas de acceso al estacionamiento son 7, 8, 9 y 15 sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco.