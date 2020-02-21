La misteriosa foto con que Courtney Love, exesposa del vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, recordó su cumpleaños.

A casi dos décadas de la muerte de Kurt Cobain, familiares y amigos recordaron al vocalista de la banda de grunge estadounidense, Nirvana. Su exesposa, Courtney Love también conmemoró lo que sería el cumpleaños número 53 de la estrella musical.

La cantautora de 55 años publicó en su cuenta de Instagram una foto blanco y negro de Kurt, quien posó de perfil mientras sostuvo una guitarra.

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La foto llamó la atención de los usuarios de Internet al no contener ninguna descripción, ¿tendrá algún significado especial para la guitarrista estadounidense? El misterioso post fue comentado por celebridades como Cameron Silver, Tim Blanks, Karla Welch y Daphne Guinness.

La imagen que no lleva ni un día de ser publicada y ya tiene más de 90 mil me gusta de fans y amigos del cantante de Smell Like Teen Spirit.

Kurt Cobain nació el 20 de febrero de 1967 y falleció el 5 de abril de 1994 tras apuntarse con una escopeta. Es considerado ícono de la generación X y uno de los artistas más influyentes del género grunge pues sus éxitos Comes As You Are, All Apologies, About A Girl y Lithium lo llevaron a la cima del estrellato.

Courtney y Kurt no tuvieron una fantástica historia de amor: la pareja se conoció en un bar de Portland y atravesaron batallas como la depresión y el consumo de drogas.

Pese a los problemas, se casaron en Hawái en el año de 1992 en una ceremonia junto a sus familiares y amigos. Tiempo después nació la pequeña, Frances Bean Cobain, quien a la edad de 27 años se convirtió en una artista visual.

La hija de Kurt lleva una vida privada y alejada de los paparazzi, pues con tan solo 34 fotos en Instagram ha dejado ver que no es amante de las redes sociales. Comparte posts de sus pinturas, dibujos o fotos de su infancia.

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