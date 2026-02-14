¿Bad Bunny lanzará nueva música? Esto es lo que se espera del cantante este 14 de febrero

En las últimas horas ha comenzado a surgir el rumor de que Bad Bunny podría estrenar una nueva canción, a la medianoche; justo en medio de una de las mejores rachas de toda su carrera, pues hace un par de semanas se llevó tres Grammy’s y el domingo pasado realizara una de las mejores presentaciones en la historia del Super Bowl.

Esta teoría surge de acuerdo con la tradición que Benito ha tenido prácticamente toda su carrera, donde en cada 14 de febrero realiza un lanzamiento o anuncio importante, por lo que todos sus fans esperan alguna canción que marque una nueva era musical o una pista sobre los rumores que han habido sobre su regreso a México para este 2026.

¿Cuáles son las canciones que Bad Bunny ha lanzado el 14 de febrero?

Amorfoda - 2018

- 2018 Si Estuviesemos Juntos (Video Oofcial) -2019

(Video Oofcial) -2019 Ignorantes - 2020

- 2020 LA NOCHE DE ANOCHE (Video oficial) - 2021

(Video oficial) - 2021 Un Verano Sin Ti (Teaser) - 2022

(Teaser) - 2022 Ojitos Lindos (Video oficial) - 2023

(Video oficial) - 2023 EUROPA (adelanto) 2024

(adelanto) 2024 TURiSTA (Video oficial) 2025

Ante estos grandes lanzamientos y adelantos, podría ser que Benito sorprenda a sus fans tras haber conquistado al mundo con el premio a “El Disco del Año” recibido por la Academia de Grabación y haber puesto en conversación la visibilidad de la realidad de Latinoamérica en el Show de Medio Tiempo más visto de Estados Unidos.

¿Bad Bunny tendrá más conciertos en México?

Luego de que “El Conejo Malo” se presentara exitosamente en 8 noches en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, muchos mexicanos se quedaron con ganas de poder verle en vivo, por lo que se ha rumorado que este mismo año Benito podría regresar a tierras mexicanas.

De acuerdo con los rumores, Bad Bunny estaría regresando a México, donde se espera que ofrezca fechas en el nuevo Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y además sume conciertos en Monterrey y Guadalajara, siendo una visita aún más extensa, por lo que las expectativas son altas, pues México es el país que más consume su música.

Por ahora solo queda esperar cuál será la posible novedad de Bad Bunny a sus fans de todo el mundo.