DINASTÍA: Peso Pluma y Tito Double P colaboran en uno de los discos de corridos tumbados MÁS ESPERADOS de todos

Este 25 de diciembre se estrenará el tan esperado disco colaborativo entre Peso Pluma y Tito Double P llamado 'DINASTÍA', uno de los trabajos más esperados en el género de los corridos tumbados, el cuál significa el regreso de uno de los exponentes de la actualidad, pues Peso Pluma no ha sacado un trabajo de larga duración desde 'ÉXODO' de 2024.

DINASTÍA es uno de los proyectos más comentados dentro del movimiento de los corridos tumbados, porque no solo significa música, sino una declaración entre familia, dominio e innovación dentro del regional mexicano actual, siendo estos dos de los artistas mejor posicionados de los últimos años.

¿Qué esperar de “Dinastía” el disco de Peso Pluma y Tito Double P?

Lejos de la polémica que han marcado a los corridos tumbados en los últimos años, este disco podría consolidar un sello familiar y creativo entre los primos Hassan Emilio Kabande Laija (Peso Pluma) y Jesús Roberto Laija García (Tito Double P) en una nueva élite de la música regional mexicana, tal como lo dejaron ver en el primer y único adelanto "intro", canción que se estrenó a finales del mes de noviembre.

En los primeros vistazos de los visuales, ha quedado en claro que el dúo tiene intenciones de llevar la cultura mexicana a nuevos lugares, pues ambos artistas ya se encuentran dentro de la esfera mundial, por lo que seguir con la narrativa del regional mexicano y llevarla a nuevos países podría ser una expansión del género y de su espectro como artistas.

El álbum DINASTÍA de Peso Pluma y Tito Double P tendrá un total de 15 canciones, las cuales serán:

