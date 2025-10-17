¡P!nk regresa a México en 2026 con su espectacular Carnival Tour:Te damos todos los detalles

¡Es oficial! La larga espera terminó. P!nk anunció su esperado regreso a México después de 23 años de ausencia. Todo esto como parte de su gira mundial Carnival Tour. El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la cantante estadounidense expresó su emoción con un mensaje en español que conmovió a sus fans: “No puedo esperar a estar de fiesta contigo. Te veo pronto. ¡Te amo mucho!”

¿Cuándo y dónde será el concierto de P!nk en México?

Prepárate porque P!nk regresará a los escenarios mexicanos el domingo 26 de abril de 2026 con un único concierto que se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México. Esta será una increíble oportunidad para disfrutar en vivo de clásicos como Just Give Me a Reason, Try, What About Us, So What y Raise Your Glass, además de los temas más recientes de su último álbum Trustfall.

Detalles de la venta de boletos

Si quieres adquirir tus boletos, los podrás adquirir en el sitio oficial de la boletera. Para eso deberás estar al pendiente de las siguientes fechas:



Preventa: miércoles 22 de octubre de 2025 a partir de las 2:00 PM

a partir de las 2:00 PM Venta general: jueves 23 de octubre de 2025

Te recomendamos estar muy pendiente, pues, como suele suceder en estos momentos, y al ser un concierto único, la demanda será muy alta.

El Carnival Tour: una celebración del pop y la libertad

El Carnival Tour es la octava gira de conciertos de P!nk y este forma parte de la promoción de su álbum Trustfall (2023). El tour inició en Inglaterra en junio de 2023 y ha recorrido múltiples escenarios en Europa y Estados Unidos, incluyendo festivales como Pinkpop, Werchter Boutique y BST Hyde Park.

P!nk tiene una impresionante carrera musical, ha lanzado ocho álbumes de estudio y vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. Ha colocado 15 sencillos en el Top 10 del Billboard Hot 100, incluyendo cuatro en el número uno.

