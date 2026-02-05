¡Atención CDMX! Este día ponen conciertos imperdibles al 2x1 con estas grandes OFERTAS

La Ciudad de México es una de las metrópolis con una mayor propuesta cultural en todo el mundo, donde prácticamente todos los días del año hay actividades por hacer, ya sea en conciertos íntimos, masivos, obras de teatro y demás puestas en escena que caracterizan la vida rápida de la capital.

Aunque muchas veces no nos es posible alcanzar boleto par nuestros eventos favoritos o costear las salidas resulta complicado por todo lo que conlleva asistir salir, hay alternativas increíbles, como días al 2x1, por ello te compartiremos los eventos a los que podrías acceder con estas promociones.

¿Qué conciertos están al 2x1 en TicketMaster?

Dentro de los shows próximos a realizarse en el área metropolitana, destacan los siguientes conciertos imperdibles y que aplican dentro de los jueves de 2x1 de TicketMaster hoy:



The Cardigans



Los Rumberos

Paty Cantú

Kalimba

La La Love You

Alizée

Francisco Céspedes

Sixpence None The Richer

La Garfield

Plastilina Mosh



Natalie Imbruglia

Los Ángeles Negros

Aleks Syntek

Julio Preciado

Sergio Arau

La Texana



Rocio Banquells

Laureano Briuzuela

Mario Aguilar

Cumbia Pedregal

Fernando Delgadillo

Men At Work



Es importante que sepas que los días jueves es el único día donde TicketMaster activa esta promoción para ciertos conciertos o incluso secciones, aunque los eventos pueden variar dependiendo de la demanda.

El horario de esta promoción 2x1 por lo regular es de 09:00 am a 11:00 pm, aunque para poder acceder a este descuento del 50% debes de seleccionar un boleto elegible con la leyenda “2x1” y la compra debe de ser en múltiplos de 2.

Esta lista se actualiza semana a semana, por lo que conforme van pasando o se acercan los conciertos, los nombres suelen cambiar, pues aunque muchas veces puede ser conveniente comprar con estos descuentos, también puede de aplicar la promoción, o en su defecto, las entradas podrían agotarse.