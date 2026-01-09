¡Inician los conciertos! ¿Quién estará HOY 09 de enero en la Feria de León?

Este viernes 09 de enero dará inicio la tan esperada Feria de León y además de ser una de las fiestas más esperadas de muchos mexicanos desde hace meses pues su propuesta musical ha sorprendido a propios y extraños con una gran cantidad de artistas nacionales e internacionales.

Esta festividad además de gran variedad de música y baile podrás encontrar una gran propuesta gastronómica y demás eventos y actividades culturales que te serán imperdibles.

¿Quién estará hoy en la Feria de León?

Se ha hecho oficial que la primera banda que se presentará como parte de la inauguración de las actividades será Enjambre, una de las agrupaciones más icónicas del rock mexicano moderno.

Luis Humberto Navajas y compañía se estarán presentando en el Foro de la Gente en punto de las 9:00 pm, donde podrás escuchar éxitos como "Impacto", "Visita", "Dulce Soledad", "Somos Ajenos" o "Elemento".

Pero el rock no será lo único que se escuchará este viernes, pues también Alfredo Olivas se estará presentando a las 11:00 pm en el Palenque, donde podremos vivir una de las presentaciones más esperadas de toda la Feria, donde sonarán éxitos como "El Precio de la Soledad", "En Definitiva", "Vete" o "Todo Lo Doy".

¿Qué más actividades se podrá hacer en la Feria de León?

Aunque se contará con la presencia de grandes artistas, a partir de este viernes 09 de enero podrás disfrutar de actividades como el espectáculo “Donde Nacen Sueños Nacen” de Disney, “Ilusión on Ice”, “Souvenir’s Circo Robert’s y del Solareon.

Todas estas actividades estarán disponibles hasta el día miércoles 04 de febrero, por lo que tienes una gran cantidad de días para planificar tu visita.

¿Cómo conseguir entradas para La Feria de León?

Los accesos a la Feria tiene un precio de $15, pero para los conciertos dependerá del artista que se vaya a presentar pues en este caso los precios para el concierto de Enjambre van desde los $400 hasta los $800 en el Foro de la Gente.

Por otro lado los boletos del concierto de Alfredo Olivas en el Palenque de la Feria de León tienen precios de los $1,000 hasta $4,500.

Cada actividad tiene un precio distinto, por lo que es importante corroborar costos y disponibilidad.