VIDEO: Este fue el fuerte insulto por el que Rosalía terminó con su novio; en redes aseguran de que se trata de Rauw Alejandro

En las últimas horas ha salido una entrevista de la cantante española Rosalía con el Special People Club, donde se han revelado más detalles sobre la vida privada de esta y hay una anécdota que ha dado mucho de qué hablar, pues se ha especulado el verdadero motivo de su ruptura con el puertorriqueño Rauw Alejandro, aunque también se ha especulado sobre C Tangana.

Aunque la artista decidió mantener en anónimo la identidad de este exnovio, hizo una clara alusión a que pasaron varios años juntos, y que de hecho, esto es lo peor que le había hecho un hombre, relato que nos hizo pensar en la canción de su último disco ‘LUX’ que canta junto a Yahritza y Su Esencia “La Perla”, en la que engloba este puñado de vivencias que han estado presente en la vida de Rosalía.

¿Qué fue lo que le dijeron a Rosalía?

En cierto punto de la dinámica, se le preguntó a Rosalía sobre “¿Qué es lo más decepcionante que ha hecho un hombre contra tu persona?”, a lo que la artista no dudó nada en compartir:

“Te voy a decir una que no se me ha olvidado, ¿vale? (...) Tenía un novio que era un poco código Morse, código Morse emocional..."; haciendo referencia a que no era muy asertivo a la hora de comunicar sus emociones.

"No había manera de que... cariño, entiéndeme. Entonces, me acuerdo de que llevábamos unos años tal, no sé qué, y rompimos. Entonces, lo típico, que tienes una recaída la semana después de haber roto, y volvimos a vernos, y estábamos en la situación en la que tú te puedes imaginar. (...) "En un momento dado, va y me dice: "Cómo he echado de menos a mi puta". Cuando me dice esto, como que me quedo fría, me quedo como helado de fresa, como no, plano cartesiano; aguda, grave, esdrújula, fatal, horrible, o sea, muerta perdida".

Ante este gran asombro, relató que no podía asimilar lo que estaba sucediendo, pero que en cuanto reaccionó, se levantó del lugar y no volvió a verle jamás.

Aunque la identidad de esta persona he quedado reservada, en seguida las redes comenzaron a especular que podría tratarse sobre C Tangana o Rauw Alejandro, sobre todo por el último ya que tiene una canción llamada “Starwberry Kiwi”, y Rosalía hizo una clara referencia a que se quedó como “un helado de fresa” con su reacción.

¿Quiénes han sido las parejas más conocidas de Rosalía?

Hace ya una década que la vida privada de Rosalía comenzó a ser difundida, a lo que la cantante no se ha mostrado preocupada por mantener oculta, pues desde los inicios de su carrera se hizo mediática su relación con C Tangana cuando la carrera de ambos iban en ascenso por allá del 2016 al 2018.

