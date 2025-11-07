Grammy 2026: nominados, categorías y todo lo que debes saber sobre los premios más importantes de la música

¡Llegó el día! Este viernes 7 de noviembre de 2025, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (Recording Academy) revelará la lista oficial de los nominados a los Premios Grammy 2026, los galardones más importantes de la industria musical. El anuncio se transmitirá en vivo a través de las redes oficiales de los Grammy, y en esta nota podrás consultar la lista completa de nominados, actualizada en tiempo real a medida que se vayan revelando las categorías.

Se anuncian los nominados a los Grammy 2026

De acuerdo con la información que se difundió en redes sociales, el anuncio de las nominaciones comenzará a las 10:00 a.m. (hora de México).

Nominados a los Grammy 2026

Estos son los nominados a los premios Grammy 2026:

Mejor Compositor del Año en categoría No Clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Productor en categoría No Clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sound Wave

Mejor Álbum Pop Vocal

SWAG - Justin Bieber

- Justin Bieber Man's best friend - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Something Beautiful - Miley Cyrus

- Miley Cyrus MAYHEM - Lady Gaga

- Lady Gaga I've tried Everything but Theraphy (Part 2)

Mejor Interpretación Pop como Solista

Daisies - Justin Bieber

- Justin Bieber Manchild - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Disease - Lady Gaga

- Lady Gaga The Subway - Chappell Roan

- Chappell Roan Messy - Lola Young

Mejor Álbum de Rock

private music - Deftones

- Deftones I quit - Haim

- Haim From Zero - Linkin Park

- Linkin Park Never Enough - Turnstile

- Turnstile Idols - Yungblud

Mejor Interpretación de Metal

Night Terror - Dream Theater

- Dream Theater Lachryma - Ghost

- Ghost Soft Spine - Spiritbox

- Spiritbox Birds - Turnstile

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Álbum Rap

Let God Sort Em Out - Clipse, Pushat & Malice

- Clipse, Pushat & Malice Glorious - GloRilla

- GloRilla God Does Like Ugly - JID

- JID GNX - Kendrick Lamar

- Kendrick Lamar Chromakopia - Tyler, The Creator

Mejor Álbum R&B

Beloved - Givéon

- Givéon Why not More? - Coco Jones

- Coco Jones The Crown - Ledisi

- Ledisi Escape Room - Teyana Taylor

- Teyana Taylor MUTT - Leon Thomas

Mejor Álbum de Teatro Musical

Buena Vista Social Club

Death Becomes Her

Gypsy

Just in Time

Maybe Happy Ending

Mejor Álbum de Country Tradicional

Dollar a Day - Charley Crockett

- Charley Crockett American Romance - Lukas Nelson

- Lukas Nelson Oh What a Beautiful World - Willie Nelson

- Willie Nelson Hard Headed Women - Margo Priece

- Margo Priece Ain't in it for my Health - Zach Top

Mejor Álbum de Country contemporáneo

Patterns - Kealsea Ballerini

- Kealsea Ballerini Snipe Hunter - Tyler Childers

- Tyler Childers Evangeline vs. The Machine - Eric Church

- Eric Church Beautifully Broken - Jelly Roll

- Jelly Roll Postcards from Texas - Miranda Lambert

Mejor Canción del Año

Abracadabra

Anxiety

APT.

DtMF

Golden

luther

Manchild

Wildflower

Mejor Interpretación/canción Gospel

Do it Again

Church

Still (Live)

Amen

Come Jesus Come

Mejor Álbum de música urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

- Bad Bunny Mixteip - J Balvin

- J Balvin FERXXO VOL X: Sagrado - FEID

- FEID NAIKI - Nicki Nicole

- Nicki Nicole EUB DELUXE - Trueno

- Trueno Sinfónico (EN VIVO) - Yandel

Mejor Álbum de música mexicana (y tejana)

Mala Mía - Fuerza Regida, Grupo Frontera

- Fuerza Regida, Grupo Frontera Y lo que viene - Grupo Frontera

- Grupo Frontera Sin Rodeos - Paola Jara

- Paola Jara Palabra de To's (Seca) - Carín León

- Carín León Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía - Por la puerta grande (En Vivo) - Bobby Pulido

Mejor Interpretación de música africana

Love - Burna Boy

- Burna Boy With You - Davido Featuring Omah Lay

- Davido Featuring Omah Lay Hope & Love - Eddy Kenzo & Mehran Matin

- Eddy Kenzo & Mehran Matin Gimme Dat - Ayra Starr Featuring Wizkid

- Ayra Starr Featuring Wizkid Push 2 Start - TYLA

Mejor Canción escrita para Medios Visuales

As Alive as You Need Me to Be - Tron: Ares

- Tron: Ares Golden - KPop Demon Hunters

- KPop Demon Hunters I Lied to You - Sinners

- Sinners Never Too Late - Elton John: Never Too Late

- Elton John: Never Too Late Pale, Pale Moon - Sinners

- Sinners Sinners - Sinners

Mejor película Musical

Devo - Devo

- Devo Live At The Royal Albert Hall - Raye

- Raye Relentless - Diane Warren

- Diane Warren Music By John Williams - John Williams

- John Williams Piece by Piece - Pharrell Williams

Grabación del Año

DtMF – Bad Bunny

– Bad Bunny Manchild – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter Anxiety – Doechii

– Doechii WILDFLOWER – Billie Eilish

– Billie Eilish Abracadabra – Lady Gaga

– Lady Gaga luther – Kendrick Lamar With SZA

– Kendrick Lamar With SZA The Subway – Chappell Roan

– Chappell Roan APT. – ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

– Bad Bunny SWAG – Justin Bieber

– Justin Bieber Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

– Clipse, Pusha T & Malice MAYHEM – Lady Gaga

– Lady Gaga GNX – Kendrick Lamar

– Kendrick Lamar MUTT – Leon Thomas

– Leon Thomas CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

¿Cuándo serán los Grammy 2026?

La ceremonia de premiación 68.ª de los Gammy está fechada para el 1 de febrero de 2026. Este año se espera una gala marcada por el regreso de grandes artistas, nuevas categorías y el impacto de la música latina, que ha ganado terreno.

Sigue la cobertura completa de los Grammy 2026

No lo olvides, mantente atento a esta nota, donde iremos actualizando en tiempo real los nominados, las categorías destacadas y todas las sorpresas que puedan ocurrir durante la transmisión.

