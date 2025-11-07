Grammy 2026: nominados, categorías y todo lo que debes saber sobre los premios más importantes de la música
Este viernes 7 de noviembre se anuncian los nominados a los Grammy 2026. Consulta aquí la lista completa actualizada en tiempo real, las categorías y todos los detalles.
¡Llegó el día! Este viernes 7 de noviembre de 2025, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (Recording Academy) revelará la lista oficial de los nominados a los Premios Grammy 2026, los galardones más importantes de la industria musical. El anuncio se transmitirá en vivo a través de las redes oficiales de los Grammy, y en esta nota podrás consultar la lista completa de nominados, actualizada en tiempo real a medida que se vayan revelando las categorías.
Se anuncian los nominados a los Grammy 2026
De acuerdo con la información que se difundió en redes sociales, el anuncio de las nominaciones comenzará a las 10:00 a.m. (hora de México).
Nominados a los Grammy 2026
Estos son los nominados a los premios Grammy 2026:
Mejor Compositor del Año en categoría No Clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Productor en categoría No Clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sound Wave
Mejor Álbum Pop Vocal
- SWAG - Justin Bieber
- Man's best friend - Sabrina Carpenter
- Something Beautiful - Miley Cyrus
- MAYHEM - Lady Gaga
- I've tried Everything but Theraphy (Part 2)
Mejor Interpretación Pop como Solista
- Daisies - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
- Messy - Lola Young
Mejor Álbum de Rock
- private music - Deftones
- I quit - Haim
- From Zero - Linkin Park
- Never Enough - Turnstile
- Idols - Yungblud
Mejor Interpretación de Metal
- Night Terror - Dream Theater
- Lachryma - Ghost
- Soft Spine - Spiritbox
- Birds - Turnstile
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Álbum Rap
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pushat & Malice
- Glorious - GloRilla
- God Does Like Ugly - JID
- GNX - Kendrick Lamar
- Chromakopia - Tyler, The Creator
Mejor Álbum R&B
- Beloved - Givéon
- Why not More? - Coco Jones
- The Crown - Ledisi
- Escape Room - Teyana Taylor
- MUTT - Leon Thomas
Mejor Álbum de Teatro Musical
- Buena Vista Social Club
- Death Becomes Her
- Gypsy
- Just in Time
- Maybe Happy Ending
Mejor Álbum de Country Tradicional
- Dollar a Day - Charley Crockett
- American Romance - Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World - Willie Nelson
- Hard Headed Women - Margo Priece
- Ain't in it for my Health - Zach Top
Mejor Álbum de Country contemporáneo
- Patterns - Kealsea Ballerini
- Snipe Hunter - Tyler Childers
- Evangeline vs. The Machine - Eric Church
- Beautifully Broken - Jelly Roll
- Postcards from Texas - Miranda Lambert
Mejor Canción del Año
- Abracadabra
- Anxiety
- APT.
- DtMF
- Golden
- luther
- Manchild
- Wildflower
Mejor Interpretación/canción Gospel
- Do it Again
- Church
- Still (Live)
- Amen
- Come Jesus Come
Mejor Álbum de música urbana
- DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- Mixteip - J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado - FEID
- NAIKI - Nicki Nicole
- EUB DELUXE - Trueno
- Sinfónico (EN VIVO) - Yandel
Mejor Álbum de música mexicana (y tejana)
- Mala Mía - Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y lo que viene - Grupo Frontera
- Sin Rodeos - Paola Jara
- Palabra de To's (Seca) - Carín León
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía - Por la puerta grande (En Vivo) - Bobby Pulido
Mejor Interpretación de música africana
- Love - Burna Boy
- With You - Davido Featuring Omah Lay
- Hope & Love - Eddy Kenzo & Mehran Matin
- Gimme Dat - Ayra Starr Featuring Wizkid
- Push 2 Start - TYLA
Mejor Canción escrita para Medios Visuales
- As Alive as You Need Me to Be - Tron: Ares
- Golden - KPop Demon Hunters
- I Lied to You - Sinners
- Never Too Late - Elton John: Never Too Late
- Pale, Pale Moon - Sinners
- Sinners - Sinners
Mejor película Musical
- Devo - Devo
- Live At The Royal Albert Hall - Raye
- Relentless - Diane Warren
- Music By John Williams - John Williams
- Piece by Piece - Pharrell Williams
Grabación del Año
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Anxiety – Doechii
- WILDFLOWER – Billie Eilish
- Abracadabra – Lady Gaga
- luther – Kendrick Lamar With SZA
- The Subway – Chappell Roan
- APT. – ROSÉ, Bruno Mars
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- MUTT – Leon Thomas
- CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
¿Cuándo serán los Grammy 2026?
La ceremonia de premiación 68.ª de los Gammy está fechada para el 1 de febrero de 2026. Este año se espera una gala marcada por el regreso de grandes artistas, nuevas categorías y el impacto de la música latina, que ha ganado terreno.
Sigue la cobertura completa de los Grammy 2026
No lo olvides, mantente atento a esta nota, donde iremos actualizando en tiempo real los nominados, las categorías destacadas y todas las sorpresas que puedan ocurrir durante la transmisión.
