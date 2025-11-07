inklusion logo Sitio accesible
Grammy 2026: nominados, categorías y todo lo que debes saber sobre los premios más importantes de la música

Este viernes 7 de noviembre se anuncian los nominados a los Grammy 2026. Consulta aquí la lista completa actualizada en tiempo real, las categorías y todos los detalles.

Crédito: Grammys IG / @recordingacademy
Actualizado el 07 noviembre 2025 11:23hrs
Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
¡Llegó el día! Este viernes 7 de noviembre de 2025, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (Recording Academy) revelará la lista oficial de los nominados a los Premios Grammy 2026, los galardones más importantes de la industria musical. El anuncio se transmitirá en vivo a través de las redes oficiales de los Grammy, y en esta nota podrás consultar la lista completa de nominados, actualizada en tiempo real a medida que se vayan revelando las categorías.

Se anuncian los nominados a los Grammy 2026

De acuerdo con la información que se difundió en redes sociales, el anuncio de las nominaciones comenzará a las 10:00 a.m. (hora de México).

Nominados a los Grammy 2026

Estos son los nominados a los premios Grammy 2026:

Mejor Compositor del Año en categoría No Clásico

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Productor en categoría No Clásico

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sound Wave

Mejor Álbum Pop Vocal

  • SWAG - Justin Bieber
  • Man's best friend - Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful - Miley Cyrus
  • MAYHEM - Lady Gaga
  • I've tried Everything but Theraphy (Part 2)

Mejor Interpretación Pop como Solista

  • Daisies - Justin Bieber
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Disease - Lady Gaga
  • The Subway - Chappell Roan
  • Messy - Lola Young

Mejor Álbum de Rock

  • private music - Deftones
  • I quit - Haim
  • From Zero - Linkin Park
  • Never Enough - Turnstile
  • Idols - Yungblud

Mejor Interpretación de Metal

  • Night Terror - Dream Theater
  • Lachryma - Ghost
  • Soft Spine - Spiritbox
  • Birds - Turnstile

Mejor Artista Nuevo

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Mejor Álbum Rap

  • Let God Sort Em Out - Clipse, Pushat & Malice
  • Glorious - GloRilla
  • God Does Like Ugly - JID
  • GNX - Kendrick Lamar
  • Chromakopia - Tyler, The Creator

Mejor Álbum R&B

  • Beloved - Givéon
  • Why not More? - Coco Jones
  • The Crown - Ledisi
  • Escape Room - Teyana Taylor
  • MUTT - Leon Thomas

Mejor Álbum de Teatro Musical

  • Buena Vista Social Club
  • Death Becomes Her
  • Gypsy
  • Just in Time
  • Maybe Happy Ending

Mejor Álbum de Country Tradicional

  • Dollar a Day - Charley Crockett
  • American Romance - Lukas Nelson
  • Oh What a Beautiful World - Willie Nelson
  • Hard Headed Women - Margo Priece
  • Ain't in it for my Health - Zach Top

Mejor Álbum de Country contemporáneo

  • Patterns - Kealsea Ballerini
  • Snipe Hunter - Tyler Childers
  • Evangeline vs. The Machine - Eric Church
  • Beautifully Broken - Jelly Roll
  • Postcards from Texas - Miranda Lambert

Mejor Canción del Año

  • Abracadabra
  • Anxiety
  • APT.
  • DtMF
  • Golden
  • luther
  • Manchild
  • Wildflower

Mejor Interpretación/canción Gospel

  • Do it Again
  • Church
  • Still (Live)
  • Amen
  • Come Jesus Come

Mejor Álbum de música urbana

  • DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
  • Mixteip - J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado - FEID
  • NAIKI - Nicki Nicole
  • EUB DELUXE - Trueno
  • Sinfónico (EN VIVO) - Yandel

Mejor Álbum de música mexicana (y tejana)

  • Mala Mía - Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y lo que viene - Grupo Frontera
  • Sin Rodeos - Paola Jara
  • Palabra de To's (Seca) - Carín León
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía - Por la puerta grande (En Vivo) - Bobby Pulido

Mejor Interpretación de música africana

  • Love - Burna Boy
  • With You - Davido Featuring Omah Lay
  • Hope & Love - Eddy Kenzo & Mehran Matin
  • Gimme Dat - Ayra Starr Featuring Wizkid
  • Push 2 Start - TYLA

Mejor Canción escrita para Medios Visuales

  • As Alive as You Need Me to Be - Tron: Ares
  • Golden - KPop Demon Hunters
  • I Lied to You - Sinners
  • Never Too Late - Elton John: Never Too Late
  • Pale, Pale Moon - Sinners
  • Sinners - Sinners

Mejor película Musical

  • Devo - Devo
  • Live At The Royal Albert Hall - Raye
  • Relentless - Diane Warren
  • Music By John Williams - John Williams
  • Piece by Piece - Pharrell Williams

Grabación del Año

  • DtMF – Bad Bunny
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • Anxiety – Doechii
  • WILDFLOWER – Billie Eilish
  • Abracadabra – Lady Gaga
  • luther – Kendrick Lamar With SZA
  • The Subway – Chappell Roan
  • APT. – ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del Año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  • SWAG – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • MUTT – Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

¿Cuándo serán los Grammy 2026?

La ceremonia de premiación 68.ª de los Gammy está fechada para el 1 de febrero de 2026. Este año se espera una gala marcada por el regreso de grandes artistas, nuevas categorías y el impacto de la música latina, que ha ganado terreno.

Sigue la cobertura completa de los Grammy 2026

No lo olvides, mantente atento a esta nota, donde iremos actualizando en tiempo real los nominados, las categorías destacadas y todas las sorpresas que puedan ocurrir durante la transmisión.

