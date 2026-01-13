ÚLTIMA HORA: Confirman la NUEVA relación de Rosalía con una cotizada modelo

Durante las últimas semanas la cantante Rosalía ha dado mucho de qué hablar y es que tras el estreno de su disco tan esperado titulado ‘LUX’, la artista española ha impactado de diversas maneras dentro de propios y extraños, entregando un trabajo que si bien continúa con su misma narrativa, también ha salido de sus propios esquemas.

Además de su trabajo en el estudio que van desde un compacto muy marcado y la temática que la acerca a la divinidad, en las últimas horas, la cantante ha sido tema de conversación luego de que se le viera con la modelo francesa conocida como Loli Bahia de la mano por las calles de París.

¿Qué se sabe sobre la nueva relación de Rosalía?

En las últimas horas la cantautora y la modelo fueron vistas tomados de la manos y paseando por las calles de París poco después de que se especulara sobre una posible relación mientras se encontraban de vacaciones en Río de Janeiro durante las fiestas decembrinas, por lo que el rumor ha tomado gran fuerza.

Anteriormente se les había visto juntas aunque todo pintaba como una amistad, pero en los últimos días todo pareciera indicar que la artista 10 años mayor que la modelo podrían estar iniciando una relación y aunque cada vez se les ve más juntas, ninguna de las dos figuras ha aclarado nada respecto de manera oficial.

¿Quién es Loli Bahia?

Bahia se ha convertido en un “top model” a sus 23 años de edad, siendo que tan solo en 2025 desfiló para marcas de lujo como Chanel, Celine y Saint Laurent, lo que la ha convertido en una de las imágenes más cotizadas de los últimos años.

Con su 1,79 metros de estatura, Dolores Bahia (cual es su verdadero nombre) pareciera que además de cautivar a la industria de la moda, también lo habría hecho con la cantante de 33 años Rosalía, quien próximamente arrancará su gira mundial.

¿Cuándo será el concierto de Rosalía en México?

El tan esperado ‘LUX Tour 2026’, dará inicio en marzo de 2026 en Europa y llegará a América hasta septiembre, donde se estará presentando en tres ciudades distintas en México: Monterrey, Guadalajara y CDMX.

Rosalía ofrecerá un par de shows en Guadalajara el 15 y 16 de agosto en la Arena VFG, en Monterrey el 19 y 20 de agosto en la Arena Monterrey y en CDMX dará un total de 5 conciertos en el Palacio de los Deportes los días: 22, 24, 26, 28 y 29 del mismo mes.