Señalan a Justin Bieber tras filtración de videos del after de los Grammys 2026, aseguran que se habría ido sin su esposa

Este pasado domingo 01 de febrero se realizaron la edición número 68 de los Grammys, premios que reconocieron a lo mejor de la industria musical donde Bad Bunny fue uno de los grandes protagonistas de la noche, aunque no todo fue dulce, pues lo que se esperaba fuera un “gran regreso” de Justin Bieber , no terminó muy bien la noche.

Aunque las expectativas eran altas sobre la actuación de Bieber durante la ceremonia, muchos consideraron que fue un tanto plana, e incluso simple para la magnitud de un evento así, destacando que salir en ropa interior fue lo que se robó su acto, aunque esto solamente fue el principio de la polémica con el cantante canadiense, pues hace unas horas que comenzaron a circular videos sobre el after.

¿Qué pasó con Justin Bieber en el after de los Grammys 2026?

De acuerdo con primeras fuentes, Justin Bieber habría tenido una actuación completamente improvisada en un after organizado por Larry Jackson (Gamma) en el Polo Lounge de Beverly Hills, donde presuntamente el artista se abría subido por cuenta propia a la cabina del DJ y habría ofrecido un breve set en vivo que confundió a los asistentes.

Justin Bieber vibing to "Essence” after the Grammys 2026 at the Gamma after party. 🎉 ❤️ pic.twitter.com/56Ye1nuo6O — Wizkid Source (@WizkidSource) February 3, 2026

En las últimas horas se ha vuelto viral un video donde se le muestra con una aparente bebida alcohólica tratando de “cantar”, pues solo sonaban algunas palabras, pero en realidad no hacía mucho más que moverse levemente.

Aunque Justin fue captado con su esposa, Hailey, han comenzado a surgir versiones que habría seguido a otro after en solitario, donde hay quienes aseguran que esta habría abandonado el evento sola.

🚨 BREAKING NEWS: After the Grammys after-party, Justin Bieber was seen getting into his car with friends and several girls, while Hailey Bieber left the event alone.



One mysterious woman in particular drew attention for staying inside the vehicle waiting for him. 👀 pic.twitter.com/RiE2nKy7bF — Hailey Bieber Daily | Fan Account (@HBieberDaily) February 5, 2026

¿Qué pasa con la carrera de Justin Bieber?

Aunque hace años dejó en claro que ya no es ese “niño adorable” que tenía en la palma de su mano a todo el mundo, en esta última etapa de su vida ha llegado a mostrar actitudes y comportamientos erráticos, sobre todo cuando se le ve junto a su esposa y madre de su hijo.

Si bien, ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada, este tipo de escándalos han empañado su carrera musical, la cuál no ha sido la misma desde hace muchos años y en lo que sería su regreso, parece que ha manchado su imagen una vez más.

