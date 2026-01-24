¿Aún no la olvida?: Justin Bieber lanza fuerte indirecta sobre su ex Selena Gomez

Justin Bieber , quién es esposo de Hailey Bieber ha desatado una polémica luego de que le diera “me gusta” a un comentario en el que lo vinculan amorosamente con su ex pareja, Selena Gomez . Aquí te contamos detalles de esta situación viral.

¿Qué indirecta le envió Justin Bieber a Selena Gomez?

En redes sociales se viralizó el “me gusta” que Justin Bieber dió a un comentario que decía “Vivan los novios” en una foto de Justin Bieber y Selena Gomez juntos dándose un beso en 2016, cuando la pareja aún estaba junta y mantenían una relación sentimental. Cabe aclarar que está fotografía se encuentra en el perfil del artista. Esta situación ha desatado mucha polémica ya que los usuarios han hecho suposiciones de que el interprete de temas icónicos como “Baby”, “Sorry”, “Love Yourself”, “What Do You Mean”, “Never Say Never”; entre otros, aún puede tener sentimientos por la cantante y ex estrella de Disney, Selena Gomez.

Ante esta situacion el artista no se pronunció ni compartió ningún mensaje que respondiera a la polémica. Justin Bieber y Hailey Bieber tienen más de siete años casados y actualmente tienen un hijo llamado Jacks Blues Bieber, del cual no se conoce su rostro pues ambas celebridades no han compartido imágenes de su hijo, solo fotografías de él cuando se encuentra de espalda o de algunos momentos donde no se pueda identificar el rostro del bebé.

¿Cuál fue la respuesta de Selena Gomez a Justin Bieber?

La artista no respondió a ninguna polémica y tampoco hizo comentarios al respecto. Por su parte, Selena Gomez se casó con el productor Benny Blanco en septiembre del año pasado, en 2025. El evento fue una ceremonia privada en Santa Bárbara California. Sin embargo, la boda contó con amigos cercanos de la cantante como Taylor Swift, Ed Sheeran y Paul Rudd. Este hecho sin duda puso fin a rumores sobre si Selena Gomez y Justin Bieber en algún momento volverían a estar juntos. Hasta el momento cada uno se encuentra disfrutando de su carrera y vida personal por separado.

Actualmente Justin Bieber comparte momentos de calidad con su familia mientras sigue creando pues su carrera musical no se apagó ya que en julio de 2025 estrenó dos álbumes de estudio: Swag I y Swag II, con lo que dejó en claro que no dejará de producir. Por otro lado, al igual que su esposa Hailey, ha decidido lanzar su propia marca, misma que sus fans adoran por los productos tan originales que el artista decidió sacar a la venta para cada uno de ellos.