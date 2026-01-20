¿Murió Tekashi 6ix9ine en la cárcel? Esto es todo lo que se sabe respecto al estado actual del rapero

En las últimas horas ha circulado el rumor de que Daniel Hernández, mejor conocido como 6ix9ine o Tekashi 6ix9ine habría sido asesinado en prisión, señalando que el rapero habría sido apuñalado en múltiples ocasiones en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

Este rumor ha tomado gran relevancia sobre todo en redes sociales y es que en años anteriores se ha señalado que Tekashi habría hecho varios enemigos en prisiones de Estados Unidos luego de haber colaborado con autoridades de los Estados Unidos con el fin de reducir sus condenas, generando una división entre la escena de aquel país.

¿Qué pasó con Tekashi 6ix9ine en la cárcel?

Aunque estos rumores ya tienen varias horas circulando en redes sociales, ninguna autoridad de correspondiente de los Estados Unidos ha informado sobre este presunto ataque, donde versiones más turbias señalan que el rapero habría sido apuñalado hasta en 30 ocasiones.

Siendo solamente un rumor de internet, esta versión sin confirmar ha sido considerada como una noticia falsa, la cuál solamente habría trascendido en redes sociales sin ser verificada ni siquiera por el equipo del artista.

¿Por qué está en la cárcel 6ix9ine?

El rapero de 29 años hijo de una mexicana y un puertorriqueño se ha envuelto en diversos pleitos legales que han empañado el ascenso de su carrera, pues en el ‘peak’ de su carrera fue condenado a dos años de prisión de una pandilla conocida como “Nine Trey Gangsta Bloods”, donde se le acusó de porte ilegal de armas de fuego, participación en el crimen organizado, venta de narcóticos, intento de asesinato y violencia doméstica.

Daniel logró reducir su tiempo encerrado y fue puesto en prisión domiciliaria tras colaborar con la policía y delatar a la banda Nine Trey Gangsta Bloods, siendo un acto que marcaría tanto su carrera como vida personal, pues en seguida fue señalado por un gran sector dentro de “los barrios”.

Fue el pasado 6 de enero de este año que Tekashi 6ix9ine se entregó de manera voluntaria para cumplir una condena de tres meses de prisión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York tras violar los términos de su libertad supervisada así como más cargos por posesión de drogas y agresión en incidentes previos.

