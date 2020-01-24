El rapero ‘Tekashi 6ix9ine’ no podrá cumplir el resto de su condena en su hogar; el juez encargado del caso lo impidió.

Hace algunos días les informamos sobre la petición del abogado de Tekashi 6ix9ine, en donde solicitaba cumplir el resto de su condena en su casa, pues su vida corría peligro si permanencia entre las rejas.

Sin embargo, la vida del rapero ha dado un giro total, pues un juez federal le negó esta moción. El magistrado encargado de esta decisión fue Paul Engelmayer, quien aseguró que es necesario pasar un tiempo en prisión para aprender y reflexionar sobre la justicia y los crímenes que cometió.

Te podría interesar: El rapero Eminem responde a todas las críticas malas que ha recibido su álbum ‘Music To Be Murdered By’.

En la solicitud que realizó Tekashi, a través de su abogado, decía que el reformatorio en donde iba a pasar su condena esta lleno de miembros de los Bloods, incluso en algunas celdas había personas que delató, por lo que su integridad física corría peligro.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7.

Por su parte, el juez afirmó que se encontraba consciente de eso; no obstante, la prisión privada donde se encuentra tiene programas de rehabilitación y readaptación que otras cárceles no tienen.

Cabe destacar que la condena de Tekashi fue reducida a cambio de su testimonio: de enfrentarse a 47 años, pasó a tener una sentencia de 2 años, de los cuales ya ha cumplido casi 15 meses.

El amor se mantiene

Sin importar que Tekashi 6ix9ine este en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, sigue conservando el amor de su novia Jade, que ha estado para él ante todo.

En su ultima visita, Jade posteó una foto en su Instagram, en donde esta con Tekashi. Por su parte, le dedicó algunas palabras de amor en la publicación:

Ellos te secuestraron, tuvieron sexo con la madre de tu hija, son atrapados en teléfono tratando de matarte y robando millones de dólares de ti. Si los delatas por el resto de tu vida van a tratar de matarte [...] pero si no los delatas cumples 47 años en prisión donde van a matarte de todas maneras[...] Te amo

También te podría interesar: El rapero Tekashi admite que uno de sus deseos es cumplir su condena dentro de su casa, a salvo del riesgo de la cárcel.

