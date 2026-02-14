Setlist de The Hives, la banda que abrió el concierto de My Chemical Romance en el Estadio GNP hoy

Este fin de semana My Chemical Romance estará llegando al Estadio GNP en uno de los conciertos más esperado de todo el año, donde el viernes 13 y sábado 14 de febrero tocando sus mejores éxitos en un fin de semana épico y algo de lo mejor de este evento es que la banda sueca The Hives serán los encargados de abrir la noche.

En los últimos años The Hives se han convertido en una de las bandas extranjeras más queridas de México, donde tanto su presencia en vivo, sus música y su identidad visual se han ganado el corazón de sus fans, que presentación tras presentación se logran ganar más al público azteca y este fin de semana no será la excepción.

¿Cuál fue el setlist de The Hives en México?

De acuerdo con sus últimas presentaciones donde han estado acompañando a Gerard Way y compañía, The Hives podría estar ofreciendo una noche llena de grandes canciones como:



Enough Is Enough

Walk Idiot Walk

Paint a Picture

Born a Rebel

Stick Up

Bogus Operandi

Come On!

Tick Tick Boom

Legalize Living

Bigger Hole to Fill

The Hives Forever Forever The Hives

¿Quiénes son The Hives?

Con más de 30 años de carrera, The Hives son una de las bandas suecas más destacadas de todos los tiempos, donde su sonido punk, garage, rock y rock alternativo los ha posicionado como una de las agrupaciones más innovadoras y frescas que han sabido mantenerse vigentes y conectar con nuevas audiencias.

Han sido tan bien recibidos en nuestro país que más allá de abrir los conciertos de My Chemical Romance, también tuvieron un show en solitario la noche del miércoles 11 de febrero en el Teatro Metropólitan, donde hicieron vibrar el corazón de la capital, lugar donde han demostrador ser muy bien recibidos, pues en cada ocasión que pisan el territorio mexicano se ha vivido una fiesta total llena de guitarrazos.