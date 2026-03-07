Concierto de Sin Bandera en Ciudad de México: Horarios, setlist y cómo llegara a la Arena CDMX
Esto es todo lo que debes de saber sobre uno de los regresos a la Ciudad de México más esperados: Sin Bandera en la Arena CDMX
Este viernes 06 de febrero, uno de los dúos más queridos de todo México y el continente americano, Sin Bandera, estará presentándose en el la Arena CDMX como parte de su gira ‘Escenas Tour’, con la cuál estarán presentándose por varias ciudades promocionando su último trabajo de estudio.
Con más de 25 años de trayectoria, Sin Bandera se ha consolidado como uno de los duetos mexicanos más importantes de todos los tiempos, donde su música ha logrado trascender a varias generaciones, quienes han seguido y apoyado a esta banda en cada una de sus etapas y esta noche en la Arena CDMX no será la excepción, pues es una fecha en sold-out.
¿Cuál será el setlist de Sin Bandera en la Arena CDMX?
Durante esta presentación, Sin Bandera estará presentando su nuevo disco de estudio ‘ESCENAS’, mismo que significó su regreso al estudio de Leonel García y Noel Schajris juntos en casi 4 años, aunque durante la noche podemos esperar escuchar temas como:
- De viaje
- Y más te amo
- Tócame
- Pero no
- Suelta mi mano
- Dime que sí
- ABC
- Amor real
- Ahora sé
- Y llegaste tú
- A ti
- Nunca
- ¿Qué culpa tiene ella?
- Ves
- Sirena
- Kilómetros
- Que lloro
- Mientes tan bien
- En esta no
- Que me alcance la vida
- Te vi venir
- Entra en mi vida
¿A qué hora empieza el concierto de Sin Bandera en la Arena CDMX?
Se ha anunciado que el acceso para este esperado concierto será a partir de las 7:00 pm y que este iniciará en punto de las 9:00, por lo que es importante que consideres tus tiempos y trayecto hacia este recinto.
¿Cómo llegar a la Arena CDMX al concierto de Sin Bandera?
La Arena Ciudad de México se encuentra al poniente de la ciudad, en la alcaldía Azcapotzalco sobre la Avenida de las Granjas #800, en la Colonia Santa Bárbara y aunque suena un lugar retirado para muchos, hay diferentes maneras muy sencillas de llegar.
- Metro: La estación más cercana es Metro Ferrería de la Línea 6 (color rojo), la cuál va de Martín Carrera a El Rosario, esta estación se encuentra a menos de 10 minutos caminando.
- Metrobús: La estación más cercana es Tecnoparque, de la Línea 6 (color rosa), misma que va de El Rosario a Villa de Aragón. Este transporte se encuentra a 5 minutos caminando aproximadamente.
- Tren Suburbano: Este transporte que recorre de Buenavista a Cuautitlán podría servirte si bajas en la Estación Fortuna, la cuál se encuentra a poco más de un kilómetro.