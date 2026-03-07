Concierto de Sin Bandera en Ciudad de México: Horarios, setlist y cómo llegara a la Arena CDMX

Este viernes 06 de febrero, uno de los dúos más queridos de todo México y el continente americano, Sin Bandera, estará presentándose en el la Arena CDMX como parte de su gira ‘Escenas Tour’, con la cuál estarán presentándose por varias ciudades promocionando su último trabajo de estudio.

Con más de 25 años de trayectoria, Sin Bandera se ha consolidado como uno de los duetos mexicanos más importantes de todos los tiempos, donde su música ha logrado trascender a varias generaciones, quienes han seguido y apoyado a esta banda en cada una de sus etapas y esta noche en la Arena CDMX no será la excepción, pues es una fecha en sold-out.

¿Cuál será el setlist de Sin Bandera en la Arena CDMX?

Durante esta presentación, Sin Bandera estará presentando su nuevo disco de estudio ‘ESCENAS’, mismo que significó su regreso al estudio de Leonel García y Noel Schajris juntos en casi 4 años, aunque durante la noche podemos esperar escuchar temas como:



De viaje

Y más te amo

Tócame

Pero no

Suelta mi mano

Dime que sí

ABC

Amor real

Ahora sé

Y llegaste tú

A ti

Nunca

¿Qué culpa tiene ella?

Ves

Sirena

Kilómetros

Que lloro

Mientes tan bien

En esta no

Que me alcance la vida

Te vi venir

Entra en mi vida



¿A qué hora empieza el concierto de Sin Bandera en la Arena CDMX?

Se ha anunciado que el acceso para este esperado concierto será a partir de las 7:00 pm y que este iniciará en punto de las 9:00, por lo que es importante que consideres tus tiempos y trayecto hacia este recinto.

¿Cómo llegar a la Arena CDMX al concierto de Sin Bandera?

La Arena Ciudad de México se encuentra al poniente de la ciudad, en la alcaldía Azcapotzalco sobre la Avenida de las Granjas #800, en la Colonia Santa Bárbara y aunque suena un lugar retirado para muchos, hay diferentes maneras muy sencillas de llegar.

