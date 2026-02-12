ÚLTIMA HORA: Steve Aoki se suma al Vive Latino 2026, tras cancelación de MOBY; este es el cartel por día

La mañana de este jueves se informó a través de las redes sociales del Vive Latino que el productor, dj y músico MOBY había cancelado su participación en el festival a prácticamente un mes de la realización de este, siendo una baja muy sensible pues era uno de los headliners del día domingo 15 de marzo.

Ante esta triste noticia, el mismo festival no tardó mucho para revelar quien será el artista que se encargue de reemplazar a MOBY, pues compartieron que Steve Aoki tomará su lugar como artista principal, noticia que ha generado diferentes opiniones dentro de los asistentes del festival.

¡PORQUE USTEDES LO PIDIERON!

Hoy se alinean los días. Y tú decides a cuál ir 🫵

¿Listo para el Vive? #VL26 pic.twitter.com/ElT2x7jg0C — Vive Latino (@vivelatino) February 12, 2026

¿Quién es Steve Aoki?

Con más de 30 años de trayectoria, Steven Hiroyuki Aoki, mejor conocido como Steve Aoki es uno de los DJ’s, productores y empresarios más reconocidos de los últimos años, que además de marcar una época con grandes hits y colaboraciones musicales, ha sabido mantenerse vigente dentro de una industria musical que se encuentra en constante movimiento.

Dentro de su extensa discografía, Steve se ha inclinado hacia géneros como el electro, house y el EDM, aunque su espectro musical es tan grande que ha colaborado con artistas como Linkin Park, BTS, Daddy Yankee, Blink-182 o el mexicano Óscar Maydón.

¿Por qué canceló MOBY su presentación en el Vive Latino 2026?

Aunque el artista estadounidense está por lanzar su nuevo álbum de estudio ‘Future Quiet’ este próximo 20 de febrero, canceló su acto en el próximo Vive Latino "debido a circunstancias imprevistas", así lo dio a conocer el evento en un breve comunicado:

“Debido a circunstancias imprevistas fuera de su control, Moby no podrá asistir al Vive Latino. Envía amor y gratitud a todos”.

Aunque MOBY se ha limitado a ofrecer una mayor explicación, todo parece que le habrían encontrado un remplazo "ideal", siendo que ambos DJ's y productores han marcado de gran manera la cultura de la electrónica.

¿Cuándo es el Vive Latino 2026?

El próximo Vive Latino se realizará este próximo 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP de la CDMX como es ya una tradición de más de 25 años, donde podremos ser testigos de artistas como Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Rusowsky, Cypress Hill, Fobia, Banda Machos, Juanes entre otros más.

Los boletos están a la venta a través de la plataforma de Ticketmaster y en taquillas autorizadas, donde podrás encontrar tanto abonos como boletos individuales en Fase 2 o demás accesos prioritarios como los Platino o Boxes.

Precios actuales del Vive Latino (Fase 2, pueden variar):

