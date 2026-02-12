AL MOMENTO: Uno de los artistas principales cancela su participación en el Vive Latino 2026
A pocas semanas del festival Vive Latino uno de los artistas más grandes y que sonaba para cerrar el festival acaba de cancelar su participación.
Cada vez falta menos para el Vive Latino 2026 y aunque los ánimos poco a poco se van haciendo mayores dentro de los fanáticos de la música, este jueves muchos se han llevado una noticia muy triste pues MOBY, uno de los headliners ha cancelado su presentación dejando a su público mexicano con ganas de disfrutar sus sets históricos.
A semanas de la realización del festival fue que el aclamado productor, DJ y músico canceló su participación en uno de los festivales de música más esperados de todo el año, siendo que este era uno de los actos principales del día domingo 15 de marzo, donde esperábamos escuchar cancones como "Porcelain", "Natural Blues", "Extreme Ways" y demás éxitos que marcaron el comienzo del nuevo siglo.
¿Por qué canceló MOBY su presentación en el Vive Latino 2026?
Aunque el artista MOBY se ha mantenido activo en los últimos meses e incluso ha fijado el estreno de su nuevo álbum de estudio ‘Future Quiet’ para este próximo 20 de febrero, el estadounidense “se bajó” del festival, siendo una de las bajas más sensibles del festival pues su regreso a México había generado grandes expectativas.
Fue a través de un comunicado que las redes del Vive Latino compartieron lo siguiente:
“Debido a circunstancias imprevistas fuera de su control, Moby no podrá asistir al Vive Latino. Envía amor y gratitud a todos”.
Comunicado importante MOBY: pic.twitter.com/piRncnYlDJ— Vive Latino (@vivelatino) February 12, 2026
¿Cuándo es el Vive Latino 2026?
El Festival Iberoamericano de la Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino tendrá lugar este próximo 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde podremos ser testigos de artistas como Los Fabulosos Cadillacs, Lenny Kravitz, Cypress Hill, Fobia, Banda Machos, Juanes entre otros más
Los boletos están a la venta a través de la plataforma de Ticketmaster y en taquillas autorizadas, donde podrás encontrar tanto abonos como boletos individuales en Fase 2 o demás accesos prioritarios como los Platino o Boxes.
- Precios hasta el día de hoy del Vive Latino (Fase 2):
- Abono General 2 días: Desde $4,697 MXN.
- Boleto Individual (Sábado o Domingo) General: Desde $2,700 MXN.
- Abono Platino: Desde $7,030 MXN (Fase 1)