Desde “ENTERRAUW” hasta “ROSITA": Así ha sido la relación entre Raw Alejandro y Jhayco quienes colaboran con Tainy en su nuevo disco después de su beef

Tras varias semanas de incertidumbre, por fin conocimos más sobre la nueva canción del productor Tainy, quien ha realizado lo que para muchos parecía “imposible”, pues juntó a dos artistas que tenían una gran enemistad que tomó por sorpresa tanto a propios como extraños, así lo dejó ver en un "listening-party".

Recientemente pudimos escuchar (de manera limitada) la canción "ROSITA", la cuál contará con la participación de Rauw Alejandro Y Jhayco (antes Jhay Cortez), artistas que hasta hace unos años protagonizaron un enfrentamiento lírico que causó gran revuelo hace años.

Hablar del “beef” entre Jhayco y Raw es hacer mención a uno de los momentos más tensos de su carrera, donde incluso hubieron “tiraderas” y una silenciosa pero notable división dentro del género urbano.

¿Por qué se peleó Raw Alejandro con Jhayco?

Todo comenzó en el año 2021 cuando Rauw Alejandro anunció sus fechas en “El Choli” de Puerto Rico el mismo día que Jahyco anunció las suyas en el mismo; por lo que poco después, Jhayco participó en el remix de “SI PEPE”, donde tiró unos versos en alusión a Rauw Alejandro, en donde hacía referencia a sus pasos de baile, a que “no es calle” y a su entonces novia Rosalía.

A esto Rauw salió en redes a postear contra Jhayco y lanzó “Hunter”, canción acompañada de un clip donde hizo referencia a la falta de éxitos en solitario de este.

Días después, Jhayco soltó “ENTERRAUW”, en donde uno de los puntos más fuertes fue cuestionar su relación con Chris Brown, (ex de Rihanna acusado de violencia doméstica).

Ya como punto final, Rauw lanzó “Jhayconfles” donde además de tirarle a este, también le tiró a su entonces pareja, Miah Khalifa, teniendo una postura contradictoria y cuestionable, por lo que muchos fans le dieron la partida a Cortéz.

¿Qué se sabe sobre el nuevo disco de Tainy?

Aunque se espera que nuevo mixtape siga con la continuidad de ‘DATA’ del 2023 y cuente con los artistas urbanos más destacados e interesantes de la actualidad, esta nueva reconciliación y colaboración podrá escucharse en plataformas este jueves 19 de febrero, de lo que será un proyecto más que esperado donde como hemos visto, cualquier cosa podría pasar.

Algunos de los nombres que comienzan a sonar para estar dentro del disco son Álvaro Díaz, Bad Bunny, J Blavin e incluso Beyoncé, siendo una obra que apunta a ir por todo este año y que probablemente sonará por todos lados.

