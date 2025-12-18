¿Problemas en “el paraíso”? Este es el triste motivo por el que Taylor Swift NO estará en el Super Bowl

La relación de Taylor Swift y el fútbol americano (sobre todo de la NFL) ha ido más allá en los últimos años, más allá de su relación con el ala cerrada de Los Kansas Chiefs, Travis Kelce, la cantante indudablemente ha sido ligada al Show de Medio Tiempo desde hace años, y por un motivo u otro, simplemente no se ha presentado.

Los partidos a los que Taylor Swift ha asistido ha sido como seguidora de Kansas, equipo al que ha representado toda su carrera su prometido Travis y aunque se le ha visto dejarlo todo como aficionada, este año su nombre no figurará por ningún motivo en uno de los eventos deportivos más seguidos del año debido a que el equipo mencionado, no avanzará a ninguna ronda divisional.

¿Por qué Taylor Swift no estará en el Super Bowl?

Aunque hace meses sonaba bastante para encabezar el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, finalmente el artista elegido fue Benito Ocasio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, siendo esta la disolución una oportunidad “de oro” para estar presente en el mayor evento de futbol americano..

Finalmente, la desastrosa temporada de Los Kansas Chiefs acabarían con cualquier especulación de ver a Swift siquiera en los palcos, pues su última derrota en la semana 15 de la NFL ante Los Angeles Chargers los dejó fuera de los Playoffs y también sin su figura, Patrick Mahomes, quien sufrió una fuerte lesión.

¿Taylor Swift afectó el juego de Kansas?

Tras la paliza que sufrió Kansas en el Super Bowl LIX ante Filadelfia, mucho se hablaba sobre si la dinastía de Mahomes y Kelce habría llegado a su fin, donde tras varias especulaciones, esto estaría confirmándose.

En los últimos meses se ha hablado más de Travis por su reciente compromiso con Taylor Swift o por el estreno del último disco de la cantante ‘The Life of a Showgirl’, el cuál anunció en su podcast “New Heighst” el cuál conduce con su hermano, por lo que aficionados han señalado que no ha estado tan mentalizado en el juego y este era un jugador muy importante.

Por ahora el panorama para que la cantante actúe en un Show de Medio Tiempo futuro es desalentador, pues, aunque pudo haber tenido una “historia de ensueño”, Travis coronándose y ella cantando, esto cada vez luce más improbable.

