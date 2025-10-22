House Of Kong, la exhibición de Gorillaz que celebró 25 años de la banda llegará a México, ¿Darán concierto? Esto se sabe:

Este martes se anunció que la exposición de Gorillaz, ‘House Of Kong’ llegará a México para celebrar el aniversario 25 de esta banda que rompió la barrera de la animación, la cuál se esperaba que sería exhibida únicamente en Reino Unido.

Fue la mente detrás de este proyecto musical, Damon Albarn quien confirmó que esta exposición llegaría a tierras aztecas en 2026, aunque no pudo confirmar una fecha cercana, pues el músico se limitó a decir: “En algún momento el próximo año”, de acuerdo con el medio Sopitas FM.

¿Qué es ‘House Of Kong’, la exposición de Gorillaz?

El lugar conocido como ‘House Of Kong’ hace referencia a Kong Studios, que en el universo de la banda Gorillaz es un espacio dónde los personajes que han formado parte de esta historia como 2‑D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs hacen su música.

‘House of Kong’ significa una inmersión en el universo de Gorillaz, donde se unen la música, la animación, la narrativa ficcional y la experiencia de los 25 años de la banda.

¿Qué se puede ver en esta exposición de Gorillaz?

Tras su exitosa exposición en la Copper Box Arena de Londres, hemos podido saber que esta exposición llena las instalaciones de una experiencia inmersiva de arte digital, video, sonido y ambientación que hemos podido ver a lo largo de su trabajo visual en los discos y en los videos musicales.

Se destacan los recorridos narrativos a través de la historia de Gorillaz, como sus orígenes, la evolución que han tenido como personajes, su gran animación y su legado musical.

Dentro de esta, se pueden encontrar materiales exclusivos como arte, objetos, ambientaciones creadas especialmente para la exhibición.

¿Habrá conciertos de Gorillaz en México?

Ante la emoción del tener arte de Gorillaz digno de exhibirse, también despertó la interrogante sobre si la banda ofrecerá conciertos en México, a lo que Damon Albarn declaró lo siguiente:

“Claro que pronto vendremos con todas las fuerzas. Necesito regresar también porque la última vez que toqué aquí con Blur (en el Corona Capital del 2023) tuve una intoxicación alimentaria, la peor intoxicación de mi vida”, lo que estaría por confirmar una posible nueva gira para el próximo año.

Recientemente la banda anunció ‘The Mountain Tour’, una gira con la que estarán tocando en el Reino Unido, por lo que tras estas palabras, cada vez toma más fuerza que Gorillaz llegar a México próximamente.