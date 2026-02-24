OFICIAL: The XX ofrecerá un concierto en la CDMX tras 8 años fuera de los escenarios, preventa, venta y TODO lo que debes de saber de este regreso

Tras varios días de haber dejado algunas pistas y en medio de mucha, mucha incertidumbre, se ha confirmado que la banda británica The XX estará dando un concierto en la Ciudad de México este 2026, lo cuál ha emocionado a propios y extraños, pues sería su primer show juntos en casi 8 largos años.

Fue en 2018 cuando Romy Madley, Jamie xx y Oliver Sim se presentaron juntos en nuestro país por última vez cuando se encontraban presentando su tercer y último álbum de estudio 'I See You' de 2017 con el que se presentaron por todo el mundo y a es que desde sus inicios en 2009 han sido una banda muy querida por el público azteca, por ello su regreso ha generado altas expectativas.

¿Cuándo es el concierto de The XX en México?

Esta presentación de The XX no es cualquier cosa, pues la banda ha elegido a México para ser el país donde arranque su próxima gira mundial, la cual iniciará este 04 de abril de 2026, marcando su regreso a los escenarios y aunque han habido varios rumores, la banda aún no ha compartido información si se encuentra trabajando en un disco nuevo.

Será el Pepsi Center el recinto donde podremos ver el regreso de esta agrupación que marcó a toda una generación con su indie y pop que ha evolucionado hasta formar uno de los proyectos más interés de la música alternativa.

¿Cuándo es la preventa para The XX en México?

Fue a través de redes sociales se informó que la preventa bancaria será este próximo jueves 26 de febrero en punto de las 11:00 am, por lo que al ser el regreso de una de las bandas indie más queridas, te sugerimos estar atento.

Por otro lado, la venta general al público dará inicio el viernes 25 de febrero a las 10:00, por lo que te sugerimos no esperar mucho para hacerte de tus entradas, pues este es uno de los regresos más esperados.