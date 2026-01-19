TODO lo que debes sobre el próximo concierto de José Madero en el Estadio GNP como parte de su gira 'Érase Una Bestia’

Estamos a días del gran concierto de José Madero en el Estadio GNP de la Ciudad de México donde además de escuchar sus más recientes éxitos (y probablemente viejos compilados) será una noche que nos llevará a un viaje a través de la discografía de uno de los artistas más destacados del rock mexicano moderno.

Fue en 2024 y 2025 que ‘Pepe Madero’ ofreció la gira de “Sarajevo” con la que recorrió el país con este último álbum de estudio con el cuál pudimos ver la madurez que el compositor ha alcanzado en los últimos años de su carrera como solista, donde además de entregar una obra introspectiva, le dio gran peso a la estética visual de su obra y presentaciones en vivo, por lo que se desprendió la gira ‘Érase Una Bestia’ misma que cerrará esta semana en la CDMX.

¿Cuándo es el concierto de José Madero en el Estadio GNP?

Será este jueves 24 de enero que José Madero llegará a conquistar uno de los recintos más grandes de la capital y de todo México, en lo que se espera que sea un show único que cierre con broche de oro esta faceta del artista frente a uno de sus públicos más entusiastas.

Este concierto es uno de los más importantes del artista regiomontano pues además de ser su primera fecha masiva del año, también coincide con su primera década en solitario, donde ha entregado obras como Noche (2016), Alba (2018), Psalmos (2019), Giallo (2022), Aurora (2023) y Sarajevo (2024), conectando con más de una generación de fans en México y el mundo.

¿Cuál será el posible setlist de José Madero en el Estadio GNP?

Si bien, esta es una gira que ya se ha presentado en otras ciudades, nos podemos dar una ligera idea del setlist a espera de algunas sorpresas por parte de Pepe.



Hablemos del campo

Cantar de gesta

Final Ruin

Gardenias '87

La herida

Lo sobrenatural

Suspira sobre mí

La petite mort

Rayo de luz

Lamentable

Documentales

Día de mayo

Violencia

Plural siendo singular

Sin ampersand

Cum laude

Codependientes

Padre nuestro

Noche de brujas

Invócame

Ojalá

Nuestra aflicción

Nueva Inglaterra

Vidrio por doquier

Let's All Go to the Lobby

Campeones del mundo

Rey ahogado

Teoremas, etc

¿A poco no?

Soy el diluvio

Sinmigo

Cerraron Chipinque

MCMLXXX

Narcisista por excelencia

Abril

Dafne

Si algo caracteriza a José es la gran calidad que el artista tiene tanto en el estudio como en sus conciertos en vivo, por lo que verle siempre es una gran idea. Si aún no tienes tus entradas, las puedes conseguir a través de la web y app oficial de TicketMaster y en taquillas autorizadas, donde podrás encontrar las últimas en General B y gradas, con precios que van desde $671 los hasta los $1,159 pesos.