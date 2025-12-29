¡Conciertos GRATIS! Las Víctimas del Doctor Cerebro en Zócalo de la CDMX: Horarios, tips y setlist

Estamos por cerrar el año de la mejor manera en la Ciudad de México, pues se hizo oficial que Las Víctimas del Doctor Cerebro se estarán presentando en el Zócalo este martes 30 de diciembre en lo que seguramente será una gran fiesta que te hará sonar todo el esqueleto.

Lo mejor de todo es que este concierto gratuito en el corazón de la CDMX tendrá más bandas que han dejado su huella en el ska mexicano, tales como Los Korukos y Out Of Control Army, quienes harán que se te olvide el frío en una noche única.

¿A qué hora será el concierto de Las Víctimas del Doctor Cerebro en el Zócalo?

Se ha hecho completamente oficial que estas bandas que estarán presentándose en la Plaza Tenochtitlán iniciarán en punto de las 7:05 pm.



7:05 pm - Los Korukos

08:10 pm - Out Of Control Army

09:15 pm - Las Víctimas del Doctor Cerebro en el Zócalo

¿Cuál es el setlist de Las Víctimas del Doctor Cerebro?

Las Víctimas del Doctor Cerebro son una de las bandas más destacadas de la historia del rock mexicano, pued desde su debut en el año de 1992 se han hecho de uno de los estandartes del sonido de la ciudad, por lo que verlas en vivo siempre son un deleite, donde seguramente podremos escuchar himnos que todos algunas vez hemos cantado como “El Esqueleto” o “Ya Tus Amigos”.



Miedo

Vampiro

La tamalera

Muñeca

Nahual

Ella se muere

Sobrenatural

Brujerías

Hago lo que quiero

Ya tus amigos

Bello y deforme

Amor enfermo

Esqueleto

¿Qué estaciones cercanas al Zócalo estarán abiertas?

De momento la estación del Metro de la Línea 2 (color azul) se mantendrá en normal actividad, pero si prefieres evitar el servicio conglomerado es recomendable caminar un par de calles hacia la estación Allende de la misma Línea o a Bellas Artes, que comparte con la Línea 8 (color verde) y la 2.

