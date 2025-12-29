Estos son los MEJORES conciertos que llegarán a México en 2026: Artistas confirmados y algunos más por anunciar

Año con año la Ciudad de México recibe una gran cantidad de conciertos y espectáculos de primer nivel, solo basta echar un vistazo a los artistas que se presentaron este 2025 para calar la magnitud de riqueza musical que llega a la capital del país y este 2026 promete no ser la excepción.

Rock, metal, pop… K-Pop, poco a poco hemos sido testigos de una gran cantidad de conciertos que ya se han confirmado y estamos a la espera de algunos otros más que te volarán la mente, sobre todo tratándose de secreto a voces, por lo que te compartiremos los mejores conciertos que llegarán a México en 2026.

¿Qué conciertos habrá en México en 2026?

Avenged Sevenfold - 17 de enero: Estadio GNP

31 de enero: Palacio de los Deportes My Chemical Romance - 13 y 14 de febrero: Estadio GNP Seguros



24 y 25 de marzo: Palacio de los Deportes AC/DC - 7, 11 y 15 de abril: Estadio GNP



5 de abril: Teatro Metropólitan Megadeth - 10 y 11 de mayo: Arena CDMX



19 de mayo: Palacio de los Deportes Mon Laferte - 29 y 30 de mayo: Palacio de los Deportes



6 de junio: Monumental Plaza de Toros “La México” Iron Maiden - 2 de octubre: Estadio GNP



¿Qué conciertos se rumoran para México en 2026?

Si bien, debemos tomar en cuenta que el 2026 de México estará marcado por la próxima Copa Mundial de la FIFA, hay algunos shows que se han reservado para la segunda mitad del año donde grandes artistas han figurado en rumores como:

