Estos son los MEJORES conciertos que llegarán a México en 2026: Artistas confirmados y algunos más por anunciar
Este 2026 será uno de los años que promete romper con todo en el ámbito de conciertos en la Ciudad de México, donde seremos testigos de shows imperdibles.
Año con año la Ciudad de México recibe una gran cantidad de conciertos y espectáculos de primer nivel, solo basta echar un vistazo a los artistas que se presentaron este 2025 para calar la magnitud de riqueza musical que llega a la capital del país y este 2026 promete no ser la excepción.
Rock, metal, pop… K-Pop, poco a poco hemos sido testigos de una gran cantidad de conciertos que ya se han confirmado y estamos a la espera de algunos otros más que te volarán la mente, sobre todo tratándose de secreto a voces, por lo que te compartiremos los mejores conciertos que llegarán a México en 2026.
¿Qué conciertos habrá en México en 2026?
- Avenged Sevenfold - 17 de enero: Estadio GNP
- Ye (Kanye West) - 30 y 31 de enero: Monumental Plaza de Toros “La México”
- Yandel Sinfónico - 31 de enero: Auditorio Nacional
- Molotov - 31 de enero: Palacio de los Deportes
- My Chemical Romance - 13 y 14 de febrero: Estadio GNP Seguros
- Doja Cat - 18 de febrero: Palacio de los Deportes
- Kali Uchis - 25 de febrero: Palacio de los Deportes
- Deftones - 29 de marzo: Palacio de los Deportes
- Tyler, The Creator - 24 y 25 de marzo: Palacio de los Deportes
- AC/DC - 7, 11 y 15 de abril: Estadio GNP
- The Weeknd - 20, 21 y 22 de abril: Estadio GNP
- P!NK - 26 y 27 de abril: Estadio GNP
- Soda Stereo (Ecos) - 14, 15 y 16 de abril: Palacio de los Deportes
- 31 Minutos - 5 de abril: Teatro Metropólitan
- Megadeth - 10 y 11 de mayo: Arena CDMX
- System of a Down - 27 de mayo: Estadio GNP
- J Balvin - 14 y 15 de mayo: Palacio de los Deportes
- Korn - 19 de mayo: Palacio de los Deportes
- Mon Laferte - 29 y 30 de mayo: Palacio de los Deportes
- Marco Antonio Solís - 23 de mayo: Estadio GNP
- Los Ángeles Azules - 6 de junio: Monumental Plaza de Toros “La México”
- Iron Maiden - 2 de octubre: Estadio GNP
¿Qué conciertos se rumoran para México en 2026?
Si bien, debemos tomar en cuenta que el 2026 de México estará marcado por la próxima Copa Mundial de la FIFA, hay algunos shows que se han reservado para la segunda mitad del año donde grandes artistas han figurado en rumores como:
- BTS
- BLACKPINK
- The Cure
- Billie Eilish
- Ed Sheeran
- Gorillaz
- Radiohead
- Tame Impala