¿Qué opina Rihanna? A$AP Rocky le tira a Drake en su nuevo disco: “Primero me robaste el flow, luego te robé a tu perr…"

Este viernes después de varios retrasos por fin se estrenó “Don’t Be Dumb” el tan esperado disco de A$AP Rocky , quien señalado como uno de los raperos más creativos, versátiles y respetados de la actualidad, donde tras varios años de no lanzar un álbum no se guardó nada y se fue contra todo y todos, incluso contra Drake quien apenas ve la luz al final del túnel después de su ‘beef’ con Kendrick Lamar.

“Don’t Be Dumb” llega como una declaración a lo que “Pretty Flacko” es, un rapero con una mente tan sombría como creativa adornado de ropa de lujo quien no olvida sus orígenes, su flow, lo que ha vivido y lo grande que puede ser cada vez que entra al estudio.

El “hype” que este disco ha generado dentro de sus fans alrededor del mundo ciertamente es uno de los más grandes de la actualidad pues han pasado cerca de 8 años desde su último álbum.

¿Qué podemos escuchar de Don’t Be a Dumb, el nuevo disco de A$AP Rocky?

Acompañado de artistas como Gorillaz, Tyler, the Creator, Doechii, Will.i.am., BossMan Dlow, Brent Faiyaz, Danny Elfman, Jon Batiste, Jessica Pratt, Slay Squad, Thundercat y Westside Gunn, Rocky ha ido desde lo lírico hasta lo visceral en una obra que lejos de pretender, plasma una parte de lo que el rapero de Harlem vive hoy en día.

Este cuarto disco de A$AP Rocky también muestra una madurez uaq explora a través de distintos flow, métricas e incluso sin miedo a experimentar en géneros que no van tanto de la mano haciendo una mezcla homogénea de su universo musical, mismo que fue ilustrado por el mismo Tim Burton, demostrando lo sombrío y simple de este proyecto.

La vida de Rocky ha cambiado de gran manera estos últimos años, sobre todo por su unión con Rihanna y la llegada de sus tres hijos, además de su incursión dentro del mundo de la moda, la dirección creativa y el cine.

¿Cuál fue la polémica del nuevo disco de A$AP Rocky contra Drake?

Para tratar de entender toda la tiradera entre este par de raperos es necesario hablar sobre presuntos “roces” que han tenido, donde fans aseguras que Drake ha tirado comentarios de celos sobre Rocky, por lo que en este nuevo disco tuvo su respuesta en la canción ‘STOLE YA FLOW’:

First you stole my flow, so I stole yo' bitch

(Primero me robaste mi flow, luego te robé a tu perra)

I can't trust a soul, just my pole and my kids

(No puedo confiar en nadie, solo en mi bastón y en mis hijos).

Swear to never lie, cross my heart, hope to die,

(Juro no mentir nunca, lo juro por Dios, espero morir),

Then I sold the switch, then I hit it with a kiss, mwah

(Luego vendí el interruptor, luego le di un beso).

Estas barras van como respuesta a lo que se ha vivido por años al ascenso de los dos raperos, donde desde antes que fueran figuras internacionales ya comenzaban a comparar a este par, siendo A$AP uno de los primeros innovar con su flow y lo géneros.