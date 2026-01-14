¿Rihanna está embarazada otra vez? Esto se sabe sobre un posible cuarto hijo con A$AP Rocky

Rihanna podría estar embarazada de nuevo… O, al menos, eso es lo que piensan sus fans luego de un comentario que desató toda una ola de rumores en redes sociales. Recientemente, Montana Brown, estrella de Love Island, hizo una publicación en Instagram en la que se cuestiona a sí misma sobre si debería tener otro hijo o no. “Estoy decidiendo si ponerme sexy o quedar embarazada en 2026”, se lee en el escrito, al que Rihanna respondió: “¡Espera! Entonces, ¿no estoy loca? ¡Apostemos!”.

Como era de esperarse, la reacción de RiRi se volvió viral, pues la estrella ha pasado los últimos años de su vida dedicándose a la maternidad. En este sentido, los fans le han pedido a la oriunda de Barbados que lance su nuevo álbum antes de que decida tener más hijos. Si bien el comentario de Rihanna desató un caos en redes sociales, la cantante no negó ni confirmó la posibilidad de un nuevo embarazo.

Rihanna desata rumores de embarazo con este comentario en redes|Captura de Instagram

¿Cuántos hijos tiene Rihanna?

Actualmente, Rihanna comparte tres hijos con su pareja A$AP Rocky. La intérprete de Umbrella dio la bienvenida a su primer hijo, RZA Athelston Mayers, el 13 de mayo de 2022. El segundo bebé, Riot Rose Mayers, nació el 3 de agosto de 2023; meses después de que la estrella revelara su embarazo durante su actuación en el Halftime Show del Super Bowl 57. Su tercer hijo, Rocky Irish Mayers, nació el 13 de septiembre de 2025, mientras que la revelación del embarazo se dio durante la MET Gala de ese mismo año. ¿Será que Rihanna está pensando en tener un hijo más? Por ahora, sólo el tiempo lo dirá.

Así ha sido la relación entre Rihanna y A$AP Rocky

La relación entre Rihanna y A$AP Rocky se confirmó en 2020, luego de que la superestrella pusiera punto final a su antiguo romance con Hassan Jameel. La pareja hizo público su noviazgo en enero de 2020. Desde entonces, se han vuelto inseparables. Aunque en diversas ocasiones se ha hablado sobre una boda secreta entre las celebridades, lo cierto es que nada ha sido confirmado. No obstante, ambos forman una de las familias más queridas en la industria del entretenimiento.

Rihanna regresa a la música este año

Mientras se confirma si Rihanna y A$AP Rocky extenderán la familia, la cantante ya ha dado a conocer que este año lanzará su nuevo álbum musical. De concretarse, se trataría de la primera producción de la artista desde el lanzamiento de ‘Anti’, en 2016. El anuncio lo hizo durante la cuenta regresiva del Año Nuevo. “Año Nuevo, nuevo álbum de Rihanna en camino”, reveló.