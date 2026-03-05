Vive Latino, Jesse & Joy, Espinoza Paz y más, estos son los conciertos y festivales de CDMX que están en promoción 2x1 HOY

Mes con mes, la Ciudad de México se mantiene como una de las metrópolis con una mayor variedad cultural en todo el mundo, siendo considerada como un destino único, pues casi todos los días del año hay eventos de todo tipo, donde los conciertos han ganado un gran terreno dentro de la propuesta que se vive en la capital de nuestro país.

Aunque muchas veces llega a ser complicado alcanzar boletos para la mayoría de nuestros eventos favoritos o incluso ahorrar para estas salidas y por todo lo que implica, hay alternativas como los días del 2x1 en plataformas como Ticketmaster, por ello te compartiremos los eventos a los que podrías acceder con estas promociones.

¿Qué conciertos están al 2x1 en TicketMaster?

Dentro de los shows próximos a realizarse en el área metropolitana, destacan los siguientes conciertos imperdibles:



Regina Orozco

Amanda Miguel

Aleks Syntek

Vive Latino

Los Horóscopos de Durango



Jesse & Joy

Los Yaguaru

Lucero

Nicho Hinojosa

Santiago Motorizado



Julio Preciado

Raphael

Te Vi en un Planetario

Espinoza Paz

Elefante

¿Cómo hacer valida la promoción 2x1 de Tikcetmaster?

Debes de saber que generalmente todos los días jueves es el único día donde TicketMaster activa esta promoción para algunos festivales, conciertos o incluso secciones, aunque los eventos pueden variar dependiendo de la demanda y lo cercano que estén a realizarse y el boletaje disponible.

El horario de esta promoción 2x1 por lo regular es de 09:00 am a 11:00 pm, aunque para poder acceder a este descuento del 50% debes de seleccionar un boleto elegible con la leyenda “2x1” y la compra debe de ser en múltiplos de 2.

Selección: Busca el banner del Jueves 2x1 o elige un evento participante y busca la opción de boleto con la leyenda "Promoción 2x1".

Compra mínima: Debes seleccionar boletos en múltiplos de dos (2, 4, 6 u 8) para que el descuento del 50% se aplique al total.

