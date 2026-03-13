Vive Latino, Ricky Martin, Victor Mendivil y más: Estos son los MEJORES conciertos que habrá este fin de semana del 14 y 15 de marzo en la Ciudad de México
¿Listos para uno de los fines de semana más activos del año? ¡Estos son los mejores conciertos que habrá en la Ciudad de México!
Estamos ante uno de los fines de semana más activos en lo que a conciertos y festivales nos referimos, pues la Ciudad de México recibirá una gran cantidad de artistas en estos días, por lo que te compartiremos la guía para que te convenzas de darte una vuelta a alguno de estos eventos.
Como cada fin de semana, la CDMX nos traerá una gran cantidad de eventos totalmente diferentes e imperdibles, demostrando por qué nuestra ciudad es una de las más diversas de todo el mundo, donde prácticamente tendremos un par de días bastante ocupados con artistas de talla internacional, algunos más que han impactado en la cultura y proyectos emergentes, siendo este algunos de los días más destacados en cuanto a espectáculos musicales se refiere.
¿Qué conciertos habrá en la CDMX este fin de semana?
- Este fin de semana se estará llevando a cabo el Vive Latino en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los festivales de música más esperados de todo el año que contará con artistas como Lenny Kravitz, Los Fabulosos Cadillacs o Fobia.
- El artista que ha cautivado al mundo por años, Ricky Martin estará presentándose en el Estadio Fray Nano el sábado y domingo, en un fin de semana único y lleno de mucha música y baile.
- Uno de las voces más queridas y respetadas, Roberto Carlos estará llegando con sus mejores clásicos a la Arena CDMX este sábado 14 de marzo en lo que será una noche mágica.
- Considerados como una de las bandas más destacadas de la escena del rock británico, Kadavar estará presentándose en el Pabellón Oeste este sábado 14 de marzo donde podremos escuchar sus mejores temas.
- Otro artista que ofrecerá un par de fechas este fin de semana siendo el sábado y domingo sus conciertos es Víctor Mendivil quien se estará presentando en el Pepsi Center, sábado 14 y domingo 15 de marzo.
- Los éxitos de los 90’s siguen vigentes y este sábado 14 de marzo el Auditorio Nacional vibrará con la gira de 90’s Pop Tour estará presentándose en lo que será una noche llena de recuerdos y mucha diversión.