Vive Latino, Ricky Martin, Victor Mendivil y más: Estos son los MEJORES conciertos que habrá este fin de semana del 14 y 15 de marzo en la Ciudad de México

Estamos ante uno de los fines de semana más activos en lo que a conciertos y festivales nos referimos, pues la Ciudad de México recibirá una gran cantidad de artistas en estos días, por lo que te compartiremos la guía para que te convenzas de darte una vuelta a alguno de estos eventos.

Como cada fin de semana, la CDMX nos traerá una gran cantidad de eventos totalmente diferentes e imperdibles, demostrando por qué nuestra ciudad es una de las más diversas de todo el mundo, donde prácticamente tendremos un par de días bastante ocupados con artistas de talla internacional, algunos más que han impactado en la cultura y proyectos emergentes, siendo este algunos de los días más destacados en cuanto a espectáculos musicales se refiere.

¿Qué conciertos habrá en la CDMX este fin de semana?