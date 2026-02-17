“White Feather Hawk Tail Deer Hunter": Letra al español de la nueva canción de Lana del Rey que escribió con su esposo y hermana; esto es lo que se sabe sobre su nuevo disco ‘Stove’

Entre mucho misterio e incertidumbre, Lana del Rey ha liberado de manera inesperada una nueva canción de su próximo disco el cuál llevará por nombre ‘Stove’, lo que ha despertado el entusiasmo de millones de fans, que ciertamente han esperado con ansias este proyecto que ya ha sufrido casi un año de retraso.

Fue a mediodía de este martes 17 de febrero que pudimos escuchar “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, el nuevo single que ha formado parte de esta nueva era de la artista californiana que ha conquistado al mundo con su voz y letras y que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos meses.

¿Qué se sabe sobre “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, la nueva canción de Lana del Rey?

“White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, ha sido un lanzamiento interesante, pues además del sonido de este nuevo concepto, se destaca el sample de la canción "Laura" de Ella Fitzgerald y la manera de escribir y componer de Lana del Rey, quien para esta canción contó con la colaboración de su esposo Jeremy Dufrene, su hermana Chuck Grant y su cuñado Jason Pickens.

Esta canción roza con lo cinematográfico o teatral, trascendiendo a lo musical, siendo una nueva etapa que Lana explora como artista apoyándose del “Southern gothic”, siendo este el terror gótico de Estados Unidos con el realismo.

¿Qué significa White Feather Hawk Tail Deer Hunter?

Respecto a esta nueva canción, se pueden tener varias interpretaciones, aunque la teoría que más sentido ha hecho en sus fans es que trata sobre la vida que ha tenido tras contraer matrimonio y todo lo que conlleva la vida doméstica, cantando con ironía lo que es esta etapa:

Él es mi cazador de ciervos de cola de halcón de plumas blancas.

Le gusta mantenerse fresco en la brisa cálida del verano.

Le gusta empujarme en esta cortadora de césped verde John Deere.

Sé que desearías tener un hombre como él, es una lástima.

Cuando lo conocí, como una flecha,

como un pájaro en el corazón, como un gorrión.

En la oscuridad, chasquido, crujido

Somos compatibles, él está en mi médula ósea

Todos saben que tuve algunos problemas

Pero estoy en casa durante el verano

y quería saber si puedo usar tu estufa.

Para cocinar algo para ti porque eres

¿Es positivamente vudú, todo lo que haces?

¿Sabías exactamente lo mágico que eres?

¡Margarita!, yoo-hoo, gritando, "Te amo".

A mi cazador de ciervos de cola de halcón de plumas blancas

Quita mi mano de la estufa, cariño.

Gritando: "¡Yoo-hoo, la cena está casi lista!"

Whoopsie-daisy, yoo-hoo, me imagino que sabes

lo absolutamente maravillosa que eres.

Él es mi cazador de ciervos de cola de halcón de plumas blancas.

Antes de conocerlo, llevaba un lazo durante tres veranos.

Ahora es una cinta alrededor de mi cuello, y es de color cereza.

He estado horneando, esperando a un cazador de espíritus.

Me compré un parche de nicotina para el verano.

Sí, soy un fantasma, no significa que no sienta nada.

Póntelo en mi culo, sin líneas de bronceado en verano.

Amo a mi papá, por supuesto que seguimos juntos.

Todos saben que tuve algunos problemas.

Pero han pasado tres veranos

Sé que es extraño verme cocinar para mi esposo

¿Vudú absoluto, todo lo que haces?

¿Sabías lo mágico que eres?

Whoopsie-daisy, yoo-hoo, gritando, "Te amo".

¡Salgo a mi cazador de ciervos de cola de halcón de plumas blancas!

Quita mi mano de la estufa, cariño.

Gritando: "¡Yoo-hoo, la cena está casi lista!"

¡Vaya, vaya! Me imagino que sabes

Lo mal que se me da el horno.

¡Vaya! ¿Te parece bien?

¡Vaya!, cocaína en la declaración.

¡Uf!, bueno, quizás debería haberlo guardado para una amiga.

Sigue horneando, Daisy está muy disgustada.

¡Uf, Margarita! ¿Te parece bien?

¡Uf, cocaína en la declaración!

Vaya, tal vez debería haber ahorrado para un amigo.

Sigue con la repostería.

Daisy está muy disgustada

(Es mi cazador de ciervos de cola de halcón de plumas blancas)

Todo lo que haces es vudú

(Es mi cazador de ciervos de cola de halcón de plumas blancas)

¿Sabías lo mágico que eres?

(Es mi cazador de ciervos de cola de halcón de plumas blancas)

¡Viva Daisy! ¡Yuju! Gritando: "Te amo"

(Sé que desearías tener un hombre como él, es una lástima)

¡A mi cazador de ciervos de cola de halcón de plumas blancas!

(Es mi cazador de ciervos de cola de halcón de plumas blancas)

Todo lo que haces es vudú

(Es mi cazador de ciervos de cola de halcón de plumas blancas)

¿Sabías lo mágico que eres?

(Es mi cazador de ciervos de cola de halcón de plumas blancas)

¡Yuju, yuju! Gritando "¡Te amo!"

A mi cazador de ciervos de cola de halcón de plumas blancas.

¿Cuándo sale Stove? El nuevo disco de Lana del Rey

Este décimo disco de Lana del Rey 'Stove' se esperaba para el año pasado, siendo que primero tuvo el nombre de ‘Laso’ o ‘The Right Person Will Stay’, de donde pudimos escuchar los primeros singles ‘Henry, Come On’ y ‘Bluebird’, aunque sorpresivamente tuvo que posponerse por al menos un año.

Tras este nuevo lanzamiento, todo apunta a que el disco podría llegar para mayo de este año debido a la preparación de los viniles de este disco que hace meses ya ha sido terminado.

