Lana del Rey, la talentosa cantante estadounidense, lanzará un disco de poesía improvisada este año.

Durante 2019, Lana del Rey lanzó uno de los mejores álbumes de su carrera: Norman Fucking Rockwell. Además de convertirse en el décimo proyecto de estudio, el estilo experimental que manejó significó una revitalización de su carrera.

Sin embargo, y para la sorpresa de muchos, Lana lanzará dos piezas artísticas durante 2020. El título provisional, incluso definitivo, es White Hot Forever, que busca continuar lo que hizo con Norman.

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La pasión de Lana

Por otro lado, el otro es un proyecto mucho más personal que busca que la artista se conecte con el arte que siempre le ha gustado, la poesía. Violet Bent Backwards Over the Grass es el nombre del libro de poemas que ha preparado desde hace mucho tiempo.

Para fortuna de los seguidores de la cantante, el libro también tendrá su parte auditiva, convirtiéndose en el posible segundo álbum que podría llegar a sacar en este año.

Violet Bent… se compondrá por 13 poemas largos, de más de 16 versos, y otras piezas pequeñas que servirán como complemento.

Finalmente, podemos destacar que la venta de la pieza que mencionamos en el párrafo anterior se venderá al módico precio de un dólar: Del Rey destinará la mitad de lo que genere su libro a la conservación de las reservas de los Nativos Americanos, sector de la población estadounidense que siempre ha defendido.

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