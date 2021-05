FOTOS | ¿Nemo nunca existió? Esta teoría plantea una triste realidad.

En redes sociales comenzó a circular la teoría de que la búsqueda de Marlin es en realidad una etapa de duelo que atraviesa.

Hace poco, una escalofriante teoría sobre la verdadera historia que cuenta la película “Buscando a Nemo” se volvió viral en la famosa red social TikTok, y es que esta plantea que la búsqueda de Marlin, el pez payaso que atraviesa el océano por su hijo Nemo, es solo producto de su imaginación, pues en realidad esta pasando por un proceso de duelo tras perder a su esposa y crías.

Dicha teoría fue revelada por el tiktoker @luisvelody, quien ya es famoso en la red social china gracias a los secretos y referencias que comparte sobre el estudio Pixar, incluso el video donde habla precisamente de “Buscando a Nemo” ya supera los 3 millones de likes.

ENTONCES... ¿NEMO NUNCA EXISTIÓ?

La teoría plantea que Nemo, el rebelde pececito que es buscado por su papá Marlin y la olvidadiza Dory, en efecto, nunca existió y toda la travesía se trataría de un proceso psicológico de superación por la muerte de la esposa y los huevos.

Al inicio de la película, se puede ver que una barracuda fue la que atacó el hogar de Marlin, devorando a todos, excepto al pequeño Nemo, a quien promete cuidar, por lo que lo peor que le podría pasar al pez payaso es perder a su único y amado hijo.

ETAPAS DEL DUELO

El tiktoker afirma que la película es una referencia a las cinco etapas del duelo:

“Negación, cuando Marlin no deja que su hijo vaya a la escuela porque no es seguro; ira, cuando Marlin se enoja con Nemo porque no obedece sus órdenes; negociación, cuando trata de hablar con Dory para que lo acompañe en su búsqueda; depresión, cuando Marlin ve a su hijo en una bolsa, pensando que está muerto; y aceptación, cuando Marlin acepta su destino y deja ir a su hijo”, explica Luis.

Pero eso no estodo, pues agrega que la palabra “Nemo” en latín significa “nadie”, por lo que el título sería “Buscando a nadie”, y todo lo sucedido es producto de la imaginación de Marlin, intentando superar su pérdida, además solo un personaje tan desorientado como Dory podría haberlo acompañado en una odisea como esta.

Por supuesto, esta solo es un teoría, bastante aterradora, pero que sin duda encaja perfecto con la historia y la forma en la que todo sucede.

¿Tú qué piensas?

No te pierdas este domingo “Buscando a Nemo” por la señal Azteca 7.