FOTOS | ¡Próxima parada, el conocimiento! Así son en la vida real los personajes de Buscando a Nemo.

“Buscando a Nemo” de Disney-Pixar es una de las películas favoritas y más divertidas, por lo que es probable que ya la hayas visto cientos de veces, pero lo que tal vez aún no sabes es cómo son los personajes en la vida real.

Durante su viaje para encontrar a Nemo, Marlin conoce a varias criaturas que habitan el mar, las cuales están inspiradas en animales completamente reales.

NEMO Y MARLIN

Los protagonistas de esta historia son peces payaso que viven en un anémona de mar y en definitiva no le hacen honor a su nombre.

DORY

Nuestra desmemoriada favorita es un pez cirujano azul, el cual habita comúnmente en los arrecifes y es mucho más grande que el pez payaso.

EL SR. RAYA

El amigable y sabio maestro de ciencias de Nemo es una majestuosa raya águila manchada.

TAD

Es uno de los compañeros de escuela de Nemo, un pez mariposa que se puede encontrar en aguas tropicales y subtropicales.

PEARL

La pequeña pulpa que riega su tinta a la menor provocación, pertenece a un extraño grupo llamado pulpos paraguas.

SHLEDON

Otro de los compañeros de clase de Nemo. Es un caballito de mar, quien retó al pequeño pez payaso a tocar el bote fuera del arrecife.

BRUCE

Aunque es un tiburón blanco, uno de los más temidos y antiguos del océano, Bruce no quiere cargar más con ese estigma por lo que se convierte en vegetariano y hasta formar un grupo de autoayuda el cual tiene el lema: “Los peces son amigos ¡no comida!”.

ANCLA

Amigo de Bruce y Chomp, miembro del grupo de autoayuda para tiburones vegetarianos, es un tiburón martillo.

CHOMP

Es un tiburón mako compañero de Bruce y Ancla, suele ser muy impulsivo con los peces, pero cree fervientemente que son sus amigos y odia a los delfines.

GILL

Es un pez llamado Ídolo Moro, jefe de la pandilla de la pecera. De un carácter serio y misterioso, pero con Nemo es como un padre.

GLOBO

Es un pez globo que se infla cada vez que discute o se asusta.

GLUGLÚ

El amiguito obsesionado con la higiene y los gérmenes es un pez abuela real.

PEACH

La optimista del clan de la pecera es una estrella de mar.

DEB

Tanto ella como su hermana Flo (su propio reflejo en la pecera) son un pez damisela blanco y negro.

JACQUES

El encargado de mantener limpia la pecera, hace honor a su nombre pues es un camarón limpiador del Pacífico.

BURBUJAS

El fanático número uno de las burbujas, es un familiar de la misma Dory, pues es un pez cirujano amarillo.

CRUSH Y CHIQUI

Padre e hijo además de ser súper unidos y divertidos, son unas tortugas marinas.

NIGEL

Es un pelicano, amigo de la pandilla de la pecera.

No te puedes perder por nada del mundo “Buscando a Nemo” por la pantalla de Azteca 7.