⁠Antes de BTS ellos dominaron el mundo: 3 agrupaciones de KPop de primera generación

Estamos a días de poder vivir el regreso de BTS a México tras más de 9 años de un fin de semana inolvidable para miles de fans del K-Pop cuando se presentaron en el festival KCON de México y si miramos en retrospectiva, ha sido más de una década del dominio de esta agrupación.

Aunque este ha sido el pico más alto del K-Pop en el mundo, BTS es parte de la tercera generación ya que su actividad que los consolidó como idols se tuvo lugar entre el 2012 y 2018, aunque antes de ellos hubieron más agrupaciones que ayudaron a cimentar el camino de esta cultura por el mundo.

Grupos de K-Pop de Primera Generación que fueron estrellas como BTS

La primera generación de K-Pop data desde el año 1992 hasta el 2013, misma época que marcó un antes y después debido a la exposición del pop mundial donde se introdujeron coreografías, hip-hop y alineaciones características de boybands.

Dentro de esta época podemos escuchar a:

Seo Taiji and Boys

Aunque este grupo conformado por Seo Taiji, Yang Hyun-suk y Lee Juno únicamente estuvo activo entre 1992 y 1996, son considerados como los precursores del K-Pop moderno.

Hoy en día Seo Taiji de 54 años, quien fuera el líder, vocalista principal y compositor es considerado como “El Presidente de la Cultura” en Corea del Sur. Tras la separación de la agrupación Yang Hyun-suk, el bailarín y rapero fundó YG Entertainment a donde pertenecen agrupaciones como BLACKPINK, BIGBANG o BABYMONSTER.

H.O.T. (High-five Of Teenagers)

Esta boyband estuvo formada por SM Entertainment por Moon Hee-joon (líder, vocalista y bailarin), Kangta (vocalista principal), Tony An (vocalista y rapero), Jang Woon-hyuk (rapero principal y bailarín principal) y Lee Jae-won (maknae).

Son considerados como los primeros idols del K-Pop como el que hoy conocemos, quienes unieron la estética visual junto con la música como modelo.

S.E.S.

Esta agrupación es considerada como el primer grupo de chicas consideradas como idols conformada por Sea (vocalista principal), Eugene (vocalista y rapera) y Shoo (vocalista y rapera de apoyo); aunque únicamente estuvieron juntas de 1997 a 2002 y en 2016 fue su última presentación cuando celebraron 20 años de haber formado la agrupación.