BTS en México: ¿cuántos boletos podrían liberarse y cuándo saldrían a la venta?, esto es lo que se sabe

La cuenta regresiva empieza a sonar y la emoción crece cada vez más para ver el regreso de BTS en México. A tan solo unos días de sus conciertos en la Ciudad de México se ha generado información de la posible liberación de boletos adicionales, lo que ha provocado esperanza entre los fans que no alcanzaron entradas durante las pasadas preventas y venta.

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De acuerdo con información difundida estás entradas corresponden a ajustes logísticos, liberación de espacios bloqueados y producción, una práctica común en conciertos de gran escala.

Aunque la disponibilidad es limitada, la noticia ha generado gran impacto entre ARMY que desea verlos arriba del escenario por lo que diversas cuentas de fans han invitado a estar al pendiente, ya que, como esta próximo a realizarse el magno evento, en estos días podrían liberarse los boletos.

¡BTS en México en solo 10 días! ¡Ya casi salen a la venta los boletos, así que no pierdan la esperanza! Con la configuración del escenario y los asientos, los boletos saldrán a la venta como los que se han cancelado

🚨BTS en México en solo 10 días!!!

Ya estamos a nada de liberación de boletos así que no pierdan la fe!!



Con el montaje del escenario y asientos, se liberarán boletos así como los que han ido cancelando…#bts #mexico #boletos #ticketsmx pic.twitter.com/mnQzV2g5r3 — Tickets MX (@mx_tickets) April 27, 2026

¿Cuando y cuantos boletos se liberan para ver a BTS en México?

Debido a la gran emoción que ha causado la llegada de la banda surcoreana a la Ciudad de México varios fans que no alcazaron boletos aún mantienen la esperanza de poder conseguir sus accesos para ver Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook por lo que se especula como en otros eventos que la liberación de algunas entradas se realice 48 horas antes del evento o días antes y se encuentran a través del mapa interactivo de la boletera.

Cade señalar que no hay un número fijo de liberación de boletos, ya que estos espacios libres son por aquellas entradas que fueron canceladas por falta de pago, tarjetas declinadas o lugares de producción liberados. Asimismo, se recomienda actualizar constantemente la pagina o App para captar los boletos y comprarlos inmediatamente, ya que al ser un evento cotizado estos se agotan rapidamente.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de BTS en CDMX?

Los conciertos de BTS en México como parte de su gira Arirang World Tour se realizarán los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el estadio GNP Seguros, estas tres fechas estarían iniciando cerca de las 20:00 horas por lo que se recomienda llegar con anticipación, ya que el acceso puede abrir varias horas antes.