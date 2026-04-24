7 artistas que están de gira en 2026 y que podrían estar en el Corona Capital 2026

Tras varias semanas de especulaciones, este jueves se confirmaron las fechas de la edición 2026 del Corona Capital y hay varios puntos interesantes a analizar de este anuncio oficial, donde además de continuar con el formato de tres días, habrán bandas que desde hace semanas se perfilan para formar parte del festival.

Aunque por ahora no ha mayor información confirmada sobre posibles actos; en internet varias personas han especulado sobre algunos artistas que estarán de gira en Latinoamérica y Norteamérica para estas esperadas fechas y eso podría ser un “spoiler del cartel”.

¿Qué bandas estarán en el Corona Capital 2026 según los fans?

Gorillaz: El regreso de la banda ficticia emocionó a todo mundo con su álbum ‘The Mountain’; pero otro de los detalles a tomar en cuenta es que estarán de gira en Estados Unidos y Canadá en octubre y en Latinoamérica para el mes de noviembre y diciembre… Justo con las fechas libres para el Corona Capital.

Tame Impala: Con el lanzamiento de Deadbeat, la banda liderada por Kevin Parker ha realizado varias presentaciones en vivo por Europa, lo que sugiere que para la segunda mitad de 2026 podría entrar llegando a Latinoamérica y presentarse en el Corona Capital como en la edición de 2021.

The Strokes: Aunque parecía que ver su regreso era poco posible, en cuestión de días iniciaron su gira por festivales, lanzaron una canción y anunciaron una gira por Europa, Asia y sí… esta termina a finales de octubre, lo que da espacio a un posible paso por Latinoamérica, donde México no puede quedar fuera.

Nine Inch Nails: Tras ver su desarrollo como banda en los últimos meses con trabajo musical y de activismo más su reciente participación en Coachella (Nine Inch Noize), estos podrían llegar en uno de estos dos formatos a nuestro país.

IDLES: Otra de las bandas que ha estado haciendo bastante ruido en los últimos meses y que actualmente se encuentra de gira podría expandir sus conciertos hasta América Latina este mismo 2026 en una de las presentaciones más esperadas.

Thundercat: Tras el lanzamiento de su primer disco en 6 años, este artista mago del bajo y el funk podría estar regresando a nuestro país tras 4 años de ausencia, aún tras haber conseguido consolidarse en la escena mundial.

JENNIE: Porque el KPop no puede quedar fuera, desde hace meses se ha especulado sobre la visita de esta artista a México y todo parece indicar que este 2026 podría ser el año en que consienta a todos sus fans aztecas pues en redes este rumor toma cada vez más vuelo.

¿Cuándo revelan el cartel del Corona Capital 2026?

Aunque por ahora únicamente hemos sido testigos de los días en los que este festival se realizará (20, 21 y 22 de noviembre), probablemente en los próximos días tengamos más pistas sobre los detalles de los artistas que se estarán presentando en el festival.

Aunque ninguno de estos artistas ha confirmado su paso por México, su público azteca ha comenzado a figurar teorías sobre las posibilidades de verles en vivo este mismo año en la CDMX, una de las capitales culturales del mundo.