Es OFICIAL: Estas son las FECHAS del Corona Capital 2026

Es oficial, después de meses de silencio, el Corona Capital acaba de revelar que ya tiene fecha oficial: 20, 21 y 22 de noviembre de 2026. La sede, como es costumbre, será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual volverá a vibrar con uno de los festivales más esperados del año para los fanáticos de la música. El anuncio se dio a conocer a través de un video que se publicó en sus redes sociales, donde, además de las fechas, vemos imágenes de ediciones pasadas con artistas increíbles y momentos inolvidables de los asistentes.

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¿Cuándo es el Corona Capital 2026 y dónde será?

Sabemos que esta noticia te emociona mucho, así que presta atención y apunta bien las fechas:



Viernes 20 de noviembre

Sábado 21 de noviembre

Domingo 22 de noviembre

Como ya mencionamos, la sede será como siempre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, un recinto que ya es toda una tradición para el festival.

¿Qué podemos esperar del Corona Capital 2026?

Por el momento, lo único que ha sido revelado son las fechas del festival; habrá que esperar un poco para conocer el lineup completo que podremos disfrutar esos días. Eso no ha impedido que las redes sociales ya estén llenas de propuestas, sueños y esperanzas de los miles de fans que año con año acuden al festival.

¿Cuándo salen los boletos y cuánto podrían costar?

Este jueves 23 de abril de 2026 solo han salido a la luz las fechas en las que se celebrará el festival de música. Al igual que el lineup, se desconoce cuándo serán las fechas oficiales de venta o si habrá preventas o algún tipo de oferta especial. Lo que sí es seguro es que puedes estar al pendiente en Azteca 7, que tenemos toda la información para ti sobre este y otros festivales de música.