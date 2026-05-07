BTS se presentará este jueves 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros, el primero de sus 3 conciertos que dará en México con su gira mundial Arirang. Promete ser un gran evento, pues los fans hicieron lo suyo al abarrotar los boletos, aunque de última hora liberaron más tickets. Si no alcanzaste la merch, puedes replicar estas 7 ideas de ropa inspiradas en la banda surcoreana.

Este miércoles 6 de mayo se vendió una parte de la merch oficial de BTS, pero en cuestión de minutos se agotó, en gran medida por los revendedores que hicieron de las suyas. No obstante, habrá venta en el estadio durante los conciertos, pero si no llegas a alcanzar o prefieres evitar la fatiga por hacer largas filas, puedes optar por estas ideas de ropa. Conoce el posible setlist que tocará la banda de KPop.

Cabe destacar que estos outfits los puedes armar con prendas que tengas en tu armario y sin gastar mucho, como lo sería con la merch oficial.

Las ideas de ropa de BTS

1. Estilo Kim Taehyung: Es un outfit inspirado en el integrante de la banda con pantalón ancho, camisa satinada y accesorios vintage.

7 ideas de ropa inspirada en BTS para los conciertos en México: te sirve si no alcanzaste merch|Pinterest

2. Morado: Uno de los colores representativos de la banda y que los Army han adoptado por la frase “I purple you”.

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3. Elegante: Opta por un vestido negro que puedas usar con botas. No se te olviden los accesorios morados.

7 ideas de ropa inspirada en BTS para los conciertos en México: te sirve si no alcanzaste merch|Pinterest

4. DIY: Lleva una chamarra de mezclilla personalizada con parches, frases o logos referentes a BTS.

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5. Brillante: Opta por un look con colores plateados o metálicos, a fin de brillar entre las luces del concierto.

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6. Min Yoongi: Lleva al concierto de tu banda favorita un blazer oversized con tenis y accesorios o joyería plateada.

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7. Schoolcore: Es uno de los atuendos que más representa a la cultura coreana. Está inspirada en los uniformes escolares, aunque con un giro más fashion.