¿Todavía quedan boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros? Esto se sabe

Los conciertos de BTS en México comienzan este jueves 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros. Miles de fans han peleado por conseguir boletos y, luego de que se implementaran medidas contra la reventa, muchos ARMY todavía tienen dudas sobre si quedan entradas disponibles para alguna de las tres fechas pactadas de la banda de k-pop. La buena noticia es que sí hay boletos disponibles.

Ticketmaster México confirmó que sobraron boletos para los conciertos de BTS en México, aunque serán muy pocos. De acuerdo con el anuncio, la producción liberó una cantidad limitada de entradas para el show “ARIRANG” de este jueves 7 de mayo, pero los fans deberán comprarlos únicamente a través de la plataforma oficial.

¿Cómo conseguir boletos para BTS en México?

Para conseguir boletos para los conciertos de BTS en México deberás contar con una cuenta registrada en Ticketmaster México , tener una tarjeta bancaria lista y entrar a la fila virtual.

De acuerdo con el anuncio de Ocesa, la venta de los nuevos boletos comenzó este jueves 7 de mayo a las 10:00 de la mañana, por lo que se espera una alta demanda y que las entradas se agoten rápidamente. La sala de espera se abrirá 30 minutos antes, es decir, a las 9:30 am.

BTS sorprende con 3 conciertos en México.

Hasta ahora, la producción no ha confirmado si se venderán más boletos para otras fechas de BTS en México. El anuncio sorpresa ocurrió después de la reunión de la agrupación con Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional.

¿Cuál es el precio de los boletos para los conciertos de BTS en México?

Aunque todavía no se han revelado las zonas exactas de los nuevos boletos liberados para los conciertos de BTS en México, estos son los precios oficiales anunciados previamente por Ocesa: