7 tips para vivir la mejor experiencia del concierto de BTS en el Estadio GNP de la CDMX HOY
Estos son algunos datos que deberías considerar si vas al concierto de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México
Hoy dan por iniciados los conciertos de BTS en el Estadio GNP de la CDMX y si bien, es uno de los eventos más esperados por todo el ARMY, donde algunas personas serán las afortunadas de verlos en vivo por lo que te queremos compartir algunas de las recomendaciones que no puedes dejar pasar para que vivas una de las mejores experiencias de tu vida.
Han tenido que pasar 9 años para que BTS regresa a tierras aztecas, además de que cada integrante ha tenido que cumplir con su servicio militar, además de que ahora han ganado mayor madurez y se han convertido en íconos mundiales, por lo que este comeback a México con el que presentarán su último disco de estudio ‘ARIRANG’ será un momento sin igual.
7 tips para que vivas al máximo el concierto de BTS en la Ciudad de México
- Hidratación: Sí, muchos esperábamos la primavera para poder escuchar ARIRANG y poder ver a BTS en vivo, pero la Ciudad de México está alcanzando temperaturas de hasta 30° centígrados y el Sol ha sido bastante fuerte, por lo que es ideal mantenerse hidratado y resguardarse de los rayos del Sol para evitar un golpe de calor.
- Chicles y dulces: El poder ver en vivo a tus artistas favoritos podría ser muy emocionante, e incluso hay personas a quienes se les sube o baja la presión, por lo que es recomendable tener algún dulce o chicle a la mano que puedas usar en caso de que te sientas mal.
- Puntualidad: Aunque este concierto está fijado a iniciar a las 8:00 pm, es importante que no te confíes con el tráfico y lo caótico e impredecible que puede llegar a ser el transporte público en la Ciudad de México.
- Ubicar accesos: Otro de los puntos más importantes es tener bien ubicado el mapa de los accesos y lugares para que no te demores a la hora de buscar tu lugar, así como las salidas de emergencia y demás puntos importantes de este evento musical.
Información importante.— OCESA K-pop (@ocesa_kpop) May 6, 2026
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- Setlist: Entrando al punto importante… BTS ha cambiado constantemente su setlist, pero nunca está de más tener listas las canciones que cantarán dentro de este show en la Ciudad de México.
- Lightstick: Uno de los artículos más destacados de estas presentaciones es el uso del lightstick… Ya sea el oficial o no, cual sea la generación, lo importante es mostrar tu apoyo y sentir orgullo de tu fanatismo. Incluso hay apps que pueden simular su efecto.
- No grabar todo el concierto: Este punto puede ser polémico, sabemos que quieres guardar cada detalle de este concierto pero recuerda que probablemente este tipo de eventos lleguen a cines o streaming, por lo que en vez de preocuparte de grabar todo el concierto, es importante que grabes lo especial para ti y vivas cada momento.