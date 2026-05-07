7 tips para vivir la mejor experiencia del concierto de BTS en el Estadio GNP de la CDMX HOY

Hoy dan por iniciados los conciertos de BTS en el Estadio GNP de la CDMX y si bien, es uno de los eventos más esperados por todo el ARMY, donde algunas personas serán las afortunadas de verlos en vivo por lo que te queremos compartir algunas de las recomendaciones que no puedes dejar pasar para que vivas una de las mejores experiencias de tu vida.

Han tenido que pasar 9 años para que BTS regresa a tierras aztecas, además de que cada integrante ha tenido que cumplir con su servicio militar, además de que ahora han ganado mayor madurez y se han convertido en íconos mundiales, por lo que este comeback a México con el que presentarán su último disco de estudio ‘ARIRANG’ será un momento sin igual.

7 tips para que vivas al máximo el concierto de BTS en la Ciudad de México