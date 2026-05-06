Lugares cerca del Estadio GNP en donde puedes esperar que tu hija ARMY salga del concierto de BTS

Está semana se estarán llevando a cabo los tres conciertos de BTS en el Estadio GNP como parte de su gira ARIRANG, con los que la agrupación hará su comeback a la Ciudad de México tras 9 largos años.

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Para sorpresa de pocos, este conciertos ha marcado historia, desde la convocatoria hasta la gente que reunió en las filas virtuales de la boletera, siendo un soldout instantáneo, por lo que si tienes algún hijo, hija, familiar y amigo que tendrá la suerte de ir a este concierto, te contaremos cómo puedes esperar por él para que tengan un regreso a casa seguro pues la zona de papás del puente de Churubusco probablemente estará muy lleno.

Lugares cerca del Estadio GNP para esperar a tu hija que fue al concierto de BTS

La zona del Estadio GNP puede ser una de las partes más caóticas de la Ciudad de México, sobre todo cuando hay conciertos, por lo que muchas calles y avenidas aledañas suelen colapsar debido al paso de vehículos, aunque a decir verdad, este recinto se encuentra rodeado de muchas calles relativamente cerca.

Lo primero que debemos hacer es ubicar el Estadio GNP, mismo que se encuentra sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco e igual colinda con Añil, siendo vías rápidas y que suelen estar llenas en estos días.

Ya ubicado el Estadio GNP, ahora debemos de pensar en los accesos, mismos que serán:

Viaducto (Puerta 6)

Esta zona será una de las que más asistentes concentren pues recibirá todas las secciones, misma que está de lado de Viaducto, por lo que las calles que están del otro lado de la avenida pueden ser buena idea, sobre todo por el movimiento de comercios y cercanía al Metro Ciudad Deportiva y Puebla. Te recomendamos mantenerte en el rango de Calle 29 y Calle 57 dentro de lo más acercado que puedas estar sobre la avenida.

Churubusco

El Puente Norte dará accesos a las secciones D, B, D, E y F, siendo ideal si vas a gradas, por lo que te sugerimos esperar entre las calles de la Avenida Viaducto hasta Churubusco (Canela, Cafetal, Centeno, Vainilla, Azafrán y Avena); siendo una de las mejores opciones gracias al movimiento que hay cerca de la avenida. No es muy recomendable adentrarse en las calles, pues al ser una zona industrial, suele estar muy sola de noche.

Añil

Este será uno de los accesos más transitados pues por esta avenida se encuentran los accesos: E, F, G y los Box Diamante y Oro, por lo que acercarse a la avenida Añil puede ser una buena idea aunque esta es menos transitada por personas al ser una zona industrial. Te recomendamos pegarte hacia desde la calle de Resina hasta Churubusco, aunque es importante que prestes atención a la vía rápida.