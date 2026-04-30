31 Minutos en el Zócalo de la CDMX: A esta hora inicia el concierto este 30 de abril; setlist y más

Este jueves 30 de abril 31 Minutos estará presentándose de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de las actividades del Día del Niño, donde los más chicos (y los no tan chicos) podrán vivir un gran concierto con algunos de sus personajes favoritos.

Desde hace un par de semanas que se hizo este anuncio miles de fanáticos chilangos no pudieron evitar sentirse emocionados ante el show de algunos de sus personajes favoritos, mismo que conquistó a todo México como parte de la gira ‘Radio Guaripolo 2’ con la que se estuvieron presentando en varios estados de la República y aunque este show estará centrado en la versión de "Yo Nunca Vi Televisión", te contaremos todo lo que debes saber.

Setlist de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX; estas fueron las canciones que sonarán en el concierto

A través de los años 31 Minutos se ha convertido en más que un programa de tv, pues en esta etapa del show han estado acompañados de grandes músicos que han lanzado canciones icónicas y que esta tarde no podrían faltar, tales como:



31 minutos (Instrumental)

La desgracia Ajena

31 minutos (Instrumental)

Rin Raja

Tangananica-Tangananá

Drácula, Calígula, Tarántula

Señora, Devuélvame la Pelota

Mi Mamá me lo Teje Todo

Doggy Style

Pizza de la Vida

Ríe

Diente Blanco, No te Vayas

Mundo Interior

Péndulo Caótico

Objeción Denegada

La Regla Primordial

Lala

Huerfadrino

Calcetín con Rombos Man

Son Pololos

Mi Equilibrio Espiritual

Ataja la Chancha Pedro

Bailan sin cesar

Mi Muñeca me Habló

Arwrarwrirwrarwro

El Dinosaurio Anacleto

Yo Nunca Vi Televisión

¿A qué hora es el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX?

Este imperdible concierto que tendrá como sede histórica el La Plancha México / Tenochtitlán del Zócalo de la CDMX estará iniciado en punto de las 7:00 pm, por lo que es importante que seas puntual para no perderte ningún detalle de esta puesta en vivo que ha conquistado al mundo.

¿Cómo llegar al Zócalo de la CDMX?

Otro detalle importante a tomar en cuenta de este concierto es que por lo general la estación del Metro correspondiente al Zócalo suele permanecer cerrada cuando hay conciertos debido a la afluencia de personas.

Otra alternativa es bajar en Metro Allende de la misma Línea 2 o Bellas Artes estación de la Línea 2 y 8.

También puedes llegar usando el Trolebús si bajas en la estación Bellas Artes en la línea que va de Tasqueña a la Central de Camiones del Norte y caminar hacia el Zócalo.

